Melissa Satta-Berrettini, incontro casuale? Gli indizi svelano la clamorosa verità. Aumentano le voci in merito a un flirt tra i due

Sembra che lo showbiz italiano sia sul punto di celebrare la nascita di una nuova esplosiva storia d’amore, di una coppia che rischia di occupare a lungo prime pagine e copertine di tutte le principali riviste specializzate e dei siti di gossip più cliccati e seguiti. Per ora, è doveroso sottolinearlo, si tratta solo di voci e indiscrezioni. Rumors che si stanno facendo sempre più insistenti e che soprattutto nelle ultime ore hanno trovato una prima, parziale conferma.

I protagonisti di questa vicenda a fortissime tinte rosa sono due star del mondo dello sport e dello spettacolo. Lei è la bellissima Melissa Satta, trentatreenne modella e showgirl sarda nata a Boston, lui è uno dei tennisti di maggior talento di tutto il circuito internazionale, il nostro Matteo Berrettini. Qualche sera fa i due sono stati avvistati al Forum di Assago, seduti uno a fianco dell’altra, ad assistere alla partita di basket dell’Olimpia Milano.

In molti però hanno pensato si trattasse di un incontro fortuito, addirittura casuale. Anche se entrambi sono (erano…?) ancora single, non sembrava ci fossero le premesse di una liaison tra le due celebrità. E invece a quanto pare, ci sarebbe più che una semplice amicizia tra la splendida conduttrice di Sky e il ventiseienne campione della racchetta azzurra.

Melissa Satta-Berrettini, è amore? Indizi e scatti non sono altro che una conferma

Che entrambi venissero da un lungo periodo vissuto da single è un dato di fatto. Ma mentre a Matteo Berrettini sono stati attribuiti alcuni flirt che il diretto interessato non si èaffrettato a smentire, Melissa Satta negli ultimi tempi ha scelto di dedicarsi quasi esclusivamente al lavoro, sempre più impegnativo e appagante e alla cura di Maddox, il suo primo e unico figlio avuto dall’ex centrocampista del Milan, Kevin Prince Boateng.

Ma ora sembra che anche Melissa Satta abbia deciso di imprimere una svolta alla sua vita sentimentale. Non è un caso che proprio nelle ultime ore l’ex Velina abbia condiviso sui suoi profili social un messaggio piuttosto esplicito: “Ci metto un po’ ma poi non volto pagina, brucio tutto il libro”. Che si può tradurre con una chiara e netta rottura con il passato.

E ora pare proprio che Melissa abbia trovato il giusto partner per voltare pagine. Lo scoop è stato realizzato dalla rivista Chi, il magazine diretto da Alfonso Signorini: Berrettini e la Satta sono stati fotografati a notte fonda, intorno alle quattro e mezza del mattino, dopo una cena da Domus e un dopocena all’Armani Privé, mentre salivano sull’auto di Melissa per andare a casa di lei, dove hanno passato il resto della nottata.

Dunque, ricostruendo l’intera vicenda, Berrettini e la Satta sarebbero andati insieme anche a vedere la partita di basket. Per i suoi giorni milanesi, l tennista romano ha scelto di alloggiare in un hotel vicino all’abitazione della sua nuova fiamma ma, come documentato da Chi, non vi avrebbe trascorso tutte le sue notti.