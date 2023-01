Totti e Noemi aspettano un figlio? Finalmente svelata tutta la verità: arriva la risposta alle molte indiscrezioni degli ultimi giorni

In questi mesi abbiamo letto e sentito di tutto sulla svolta sentimentale di Francesco Totti che dalla scorsa estate, dopo la conferma ufficiale della sua separazione da Ilary Blasi, ha cominciato una nuova vita. Il suo presente e futuro sono con Noemi Bocchi, anche lui come molti colleghi sposerà il concetto di famiglia allargata visto che la sua compagna ha già due figli.

Già, ma quanto allargata? Nelle ultime ore sul web si è scatenato il panico dopo la pubblicazione su un sito di un’intervista ad Alex Nuccetelli, l’amico del cuore di Totti. Parole che anticipavano un progetto, quello di un altro figlio con Noemi, anche se a particolari condizioni.

Molti l’hanno presa per buona, o meglio per attuale, e quindi la somma dei fattori ha dato un risultato chiaro. Noemi Bocchi è incinta e presto la coppia darà il lieto annuncio, rinforzando ancora di più una storia che ormai è decollata da tempo.

Totti e Noemi aspettano un figlio? Adesso Alex Nuccetelli chiarisce tutto

La verità però è un’altra ed è stato Nuccetelli a chiarire che lui quelle parole non el aveva mai dette. O meglio, non l’ha fatto in tempi recenti e quindi non c’è nessuna novità da annunciare, nessuna svolta ulteriore nella vita della coppia.

Il suo post in fondo è molto chiaro: “Non è vero quello che è stato scritto, non c’è un figlio in arrivo. Tutto è stato ripreso da una mia vecchia intervista. Ma non ho mai detto che stavano diventando genitori. Mi hanno chiesto se si sposeranno. Io ho detto ‘nell’eventualità sarà più probabile programmare un figlio che un matrimonio’. Ma stiamo parlando di ottobre. Io su Diva e Donna ho parlato mesi fa. Non capisco perché sia uscita questa notizia oggi. Ma so al 100% che lei non è incinta. So con certezza che è una notizia falsa attualmente”.

L’unica certezza è quindi legata alla separazione tra l’ex capitano della Roma e Ilary Blasi, che presto farà il suo ritorno in Italia. Deve riprendersi il suo spazio con i tre figli e deve anche cominciare a pensare alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi, aspettando che arrivi o meno un accordo con quello che per 20 anni è stato il suo compagno.

Totti libero di vivere con Noemi, ma l’accordo con Ilary Blasi ancora non c’é ecco cosa manca

Come terminerà questa storia in realtà nessuno può dirlo con certezza anche se c’è una data che potrebbe aiutare a mettere un punto nella loro vicenda processuale. Appare chiaro che il matrimonio finirà in tribunale, in particolare ora che i margini temporali stringono.

Ci sono ancora meno due mesi, perché la prima udienza presso il Tribunale di Roma è fissata, come, aveva anticipato il Corriere della Sera un paio di settimane fa, il 14 marzo prossimo. Nel frattempo però i legali delle due parti, Antonio Conte per Francesco e Alessandro Simeone per Ilary, secondo indiscrezioni si sarebbero incontrati più volte alla ricerca di un accordo consensuale.

Se non dovesse essere raggiunto in tempo, sia sulla gestione dei figli che del patrimonio, la via dell’aula diventerebbe l’unica. Secondo il settimanale “Oggi” in realtà una bozza di accordo sarebbe ancora in piedi e l’inte sa pareva anche vicina. All’improvviso però è saltato tutto per motivi ancora da chiarire.

Così come da chiarire c’è a chi appartenga realmente la preziosa collezione di Rolex del valore di 1 milione di euro che la showgirl avrebbe portato via dalla cassetta di sicurezza sostenendo che siano un regalo del marito mentre lui lo nega. In ballo, nonostante da qualche settimane l’ex calciatore si sia trasferito nel nuovo attico in zona Roma Nord con Noemi Bocchi, c’è anche la villa dell’Eur.