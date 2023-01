Wanda Nara-Icardi, volano gli stracci: la ‘vendetta’ di Maurito scatena il caos. Rapporti ormai compromessi tra i due ex coniugi

Quando finisce una lunga e appassionata relazione capita che l’amore si trasformi spesso nel sentimento opposto. Ed è quanto sta succedendo ad una ex coppia che per anni ha furoreggiato su prime pagine e copertine delle più popolari riviste di cronaca rosa. Stiamo parlando di Wanda Nara e Mauro Icardi, che per oltre dieci anni hanno vissuto fianco a fianco condividendo gioie e delusioni, successi e momenti difficili.

Un matrimonio felice, arricchito e impreziosito dalla nascita di due bambine, Francesca e Isabella, fino all’autunno del 2021, quando l’influencer e imprenditrice argentina scoprì il tradimento del marito con una spregiudicata modella sudamericana. Da quel momento il rapporto di reciproca fiducia è andato via via scemando, fino alla rottura definitiva di qualche mese fa.

Mauro Icardi non si arreso subito all’idea di tornare single dopo oltre un decennio, ma alla fine tutti i suoi tentativi di riconquistare la compagna sono risultati vani. Wanda Nara, pur non chiudendo inizialmente la porta a un ritorno insieme all’ex bomber e capitano dell’Inter, alla fine ha deciso di dire basta. “Sono single e felice“, le sue ultime dichiarazioni rilasciate sia sui social che in qualche recente intervista.

Wanda Nara-Icardi, dall’amore al rancore il passo è breve: fioccano vendette e ripicche

Ma se fino a qualche settimana fa nonostante la fine del loro matrimonio Wanda e Maurito avevano mantenuto una formale ma necessaria cordialità, adesso sta venendo meno anche il rispetto reciproco. E i comportanti di entrambi stanno prendendo una china tutt’altro che piacevole. Anzi, sembra proprio che la querelle tra la showgirl e il centravanti del Galatasaray sia solo all’inzio.

L’ormai ex coppia più famosa dello showbiz calcistico internazionale si è resa protagonista di un nuovo pettegolezzo, che questa volta ha a che fare con il rombo dei motori. Non quelli di una Formula 1 però, bensì quelli di un jet.

Icardi, che dal settembre scorso gioca con il Galatasaray dove si è trasferito in prestito dal Paris Saint Germain, aveva richiesto l’affidamento congiunto delle sue due figlie Francesca e Isabella, per portarle in Turchia. Wanda ha risposto picche avendo deciso di andare vivere in Argentina. Il calciatore ex Inter si è così rivolto ai suoi legali. Un botta e risposta che di certo non agevola l’instaurarsi di un rapporto quanto meno corretto e cordiale.

Inoltre, pare che Wanda Nara, secondo quanto raccontato da alcuni media argentini, durante la sua permanenza a Punta del Este, si sia sentita fortemente in imbarazzo quando ha scoperto che la sua carta di credito era stata bloccata. Come se non bastasse Icardi, a quanto pare, le ha proibito di usare il jet privato.

E la showgirl, risentita della vicenda, ha deciso di volare comunque, ma in Argentina, a Buenos Aires, lontana migliaia di chilometri dal suo ormai ex marito innamorato. Insomma, i tempi del grande amore tra Wanda Nara e Maurito Icardi sono lontani anni luce.