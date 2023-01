Wanda Nara volta pagina, Icardi è dimenticato? La risposta scuote il web. La bella showgirl e imprenditrice si trova in Argentina

Ha cambiato decisamente vita e anche parecchie abitudini, Wanda Nara. La prorompente showgirl, manager e imprenditrice argentina, ex moglie di due attaccanti conosciuti e amati in Sudamerica come Maxi Lopez e Mauro Icardi, da qualche settimana ormai ha lasciato il vecchio continente, l’Europa, per tornare nel suo amatissimo paese d’origine, l’Argentina. E così, mentre Icardi è tornato a fare gol con il Galatasaray, Wanda Nara sta promuovendo le sue attività commerciali e imprenditoriali.

Ed è proprio in Sudamerica che Wanda Nara vuole rimanere più a lungo possibile. La popolare influencer, che ormai è vicina a superare i quindici milioni di contatti sul suo profilo Instagram, ha più volte ribadito di sentirsi veramente a casa solo in Argentina. E questo nonostante le capiti di trascorrere qualche settimana in Italia, a Milano, dove possiede uno splendido appartamento vicino al Duomo.

Ma è in Argentina che si trovano i suoi affetti più cari e dove il suo business si sta sviluppando a velocità supersonica. Tra partecipazioni a programmi televisivi e la promozione del suo marchio di cosmetici e prodotti di bellezza, la bionda manager sta diventando sempre più popolare e ricercata, sia dal pubblico che dai media.

Wanda Nara vuota il sacco, le dichiarazioni sciolgono ogni dubbio

Ma la principale curiosità e i maggiori interrogativi di followers ed esperti vertono soprattutto sulla sua condizione sentimentale. Qualche settimana fa, nel corso di un’intervista rilasciata a un noto magazine, Wanda Nara ha dichiarato apertamente di essere single a tutti gli effetti e di aver chiuso per sempre la relazione con Mauro Icardi.

Una vera e propria confessione a cuore aperto che ha lasciato esterrefatti i suoi tantissimi fan che speravano in qualche modo in una possibile riconciliazione con Mauro Icardi. Nel frattempo, come in una sorta di strana e magica coincidenza, l’ex capitano dell’Inter ha ricominciato a fare gol e a fornire prestazioni di alto livello, grazie alle quali il Galatasaray ha spiccato il volo in testa alla classifica.

Che Wanda e Maurito stiano meglio l’uno senza l’altra? A quanto pare è così, stando alle ultime dichiarazioni dell’ormai ex Lady Icardi. In realtà, anche se lei ha confermato che il matrimonio è ormai finito, lui prova ancora a conquistarla ogni giorno con frasi sui social che però al momento sembrano non avere nessun effetto. Anzi, con il passare dei giorni la distanza tra i due ex coniugi sembra crescere a dismisura.

Il centravanti italo argentino, che continua a segnare con il Galatasaray, è in Turchia e lei è che con i suoi figli in Argentina. Nell’ultimo post apparso sul suo profilo Instagram, Wanda sembra mandare l’ennesimo messaggio d’addio all’attaccante. “Stato civile? Felice“, scrive la bella show-girl. Provocazione o no, sempre un modo per dire che sta bene come sta. Lontana da Maurito.

Su Instagram, tra i commenti al suo post, c’è chi l’attacca: “Starai cercando un altro pollo da spennare“. Ma i suoi fans la difendono a spada tratta: “Tutta invidia, lei almeno può permetterselo“.