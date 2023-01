Incentivi auto 2023, è corsa contro il tempo: italiani avvisati. Il governo ha confermato le cifre, ora tutti dai concessionari

L’anno è appena cominciato, ma per molti italiani è già una corsa contro il tempo. Parliamo di tutti quelli che puntano sugli Incentivi auro 2023 per le auto elettriche e ibride che sono stati confermato dal governo Meloni.

Un tutto poco più di 600 milioni di euro e per questo è già una corsa contro il tempo, almeno per prenotare i modelli presso i concessionari. Il provvedimento ricalca quanto era già stato previsto dal governo: uno sconto per le auto elettriche, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 20 grammi al chilometro fino a 5mila euro in caso di rottamazione di un veicolo fino a Euro 5.

Ma sono stati anche confermati gli incentivi per le ibride, a cominciare dalle plug-in. La vera novità è rappresentata dal fatto che è stata aumentata la cifra destinata a tutti coloro che hanno un reddito inferiore a 30mila euro.

Incentivi auto 2023, è corsa contro il tempo: tutte le cifre disponibili

Scendiamo nel dettaglio e vediamo cosa prevedono i nuovi Incentivi auto 2023. Un bonus per l’acquisto di veicoli nuovi con classe non inferiore alla Euro 6 ed emissioni tra 0 e 20 g/km (auto elettriche) e con un prezzo di listino pari a 35.000 euro al massimo. In questo caso si ha diritto a 4.500 euro (prima erano 3.000) oppure 7.500 euro invece dei 5.000 attuali in caso di rottamazione di un veicolo precedente ad Euro 5.

Per i mezzi con emissioni da 21 a 60 g/km come le auto ibride, in particolare le plug-in, con prezzo massimo di 45.000 euro saranno 3.000 euro di bonus (ora 2.000) che salgono a 6.000 euro con la rottamazione al posto di 4.000). Nel nuovo decreto sono incluse anche le società e gli operatori del noleggio oltre alle “persone giuridiche che noleggiano le autovetture purché ne mantengano la proprietà almeno per 12 mesi”.

Inoltre per l’anno 2022 è stato introdotto un contributo per l’acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica. La cifra sarà all’80% del prezzo di acquisto e posa in opera, fino ad un massimo di 1.500 euro per richiedente singolo. Oppure di 8.000 euro per la posa in opera sulle parti comuni di edifici condominiali.

Incentivi 2023, ci sono anche quelli per ciclomotori e motocicli oltre che per i veicoli commerciali

Gli incentivi 2023 scatteranno anche per l’acquisto di ciclomotori e motocicli delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7, per i mezzi elettrici che quelli con motore termico. In particolare per le moto elettriche il contributo è pari al 30% sul prezzo d’acquisto, fino al massimo di 3.000 euro, oppure del 40%, fino a 4.000 mila euro. Ma solo in caso di rottamazione una moto con classe di fino alla Euro 3.

Per le moto a benzina invece oltre ad uno sconto del rivenditore del 5%, è previsto anche un contributo del 40%, fino a un massimo di 2.500 euro, sul prezzo d’acquisto con rottamazione di una moto da Euro 0 a Euro 3.

Infine vediamo gli incentivi per i veicoli commerciali. Sono destinati solo i mezzi 100% elettrici e prevedono l4.000 euro per l’acquisto di veicoli N1 fino a 1,5 tonnellate, 6.000 euro per i veicoli N1 superiori a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate, 12.000 euro per i veicoli N2 da 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate e 14.000 euro per i veicoli N2 superiori a 7 tonnellate, fino a 12 tonnellate. Anche in tutti questi casi ci deve essere la rottamazione di un mezzo di pari categoria, omologato in una classe di emissione inferiore alla Euro 4.