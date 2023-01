Dazn con lo sconto, l’anno comincia con un’offerta pazzesca: possono farlo tutti. In attesa del nuovo bando per la Serie A c’è la proposta

La Serie A è ricominciata e sono ripartiti anche i problemi di Dazn, ma almeno fino al giugno 2024 sarà la tv in streaming ad avere in esclusiva il campionato. La Lega sta per pubblicare il bando per i 5 anni successivi, che è la grande innovazione del futuro, ma intanto fioccano le offerte. E da oggi è possibile avere Dazn con lo sconto.

Merito del piano TimVision Calcio e Sport che prevede l’abbonamento a DAZN e ad Infinity+ ad un prezzo scontato fino a settembre 2023. La promozione è attivabile con un prezzo scontato di 24,99 euro (cioè 5 meno del solito) al mese fino al 23 settembre 2023. Il prezzo salirà poi a 29,99 euro mensili a tempo indeterminato.

Salvo proroghe però per approfittare di questa nuova promozione, l’attivazione del pacchetto deve essere effettuata entro il 25 febbraio 2023. Ma c’è un particolare non da poco: l’offerta infatti è valida per tutti i clienti TIM ma anche per quelli di altri operatori.

Dazn con lo sconto, l’anno comincia con un’offerta pazzesca: ecco cosa comprende

Con TimVision Calcio e Sport è sempre incluso in comodato d’uso anche il decoder TimVision Box gratuito, senza nessun costo aggiuntivo. Grazie a quello sarà possibile accedere a tutti i servizi streaming e seguire la Serie A, la Champions League, la Serie BKT e il meglio di Europa e Conference League.

L’offerta TimVision Calcio e Sport include l’abbonamento al servizio streaming Dazn, in particolare al piano Dazn Standard che dal 2 gennaio 2023 permette fino a 6 dispositivi alla volta e guardare i contenuti su due device in contemporanea ma solo se connessi alla medesima rete internet.

In più grazie all’accordo con Eleven Sports, i contenuti visibili su Dazn sono aumentati. Ci sono il basket con le migliori partite di Eurolega, Eurocup e la Serie A UnipolSai, una selezione delle partite della Serie C di calcio maschile trasmesse direttamente da Eleven Italia, il calcio femminile europeo, il rugby con il Peroni Top10 e anche altri sport in arrivo.

Contenuti che si aggiungono alla Serie A TIM e alla Serie BKT, alla UEFA Europa League e alle migliori partite della UEFA Conference League. E poi il calcio internazionale con LaLiga Santander, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la FA Cup, la Carabao Cup e la MLS. Inoltre alcuni tornei di calcio femminile come la UEFA Women’s Champions League e i contenuti di Juventus TV, Inter TV e Milan TV.

TimVision Calcio e Sport, contenuti quasi infiniti di sport e non solo calcio: il piatto è molto ricco

Con TimVision Calcio e Sport è incluso anche l’abbonamento a Infinity+, grazie al quale è possibile vedere 121 partite a stagione della UEFA Champions League. Oltre a questo anche il servizio Discovery+ Sport gratis per 6 mesi, con il quale i nuovi clienti possono vedere anche tutto il catalogo sportivo di Discovery+. Al termine del periodo omaggio, la promo si disattiva automaticamente, ma è possibile riattivare il servizio al prezzo scontato di 3 euro al mese (invece di 7,99 euro al mese).

Infine con l’offerta TimVision Calcio e Sport è possibile ottenere anche 6 mesi gratuiti di Amazon Prime e così sarà possibile vedere anche le rimanenti partite della UEFA Champions League trasmesse in esclusiva su Prime Video.