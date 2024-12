Ultim’ora, cambio al vertice: si è dimesso poco fa

Clamorosa e inattesa svolta. Cambio della guardia al vertice: le dimissioni sono state formalizzate poco fa. Già scelto il successore

Importante novità quella appena arrivata con l’ufficializzazione delle dimissioni di un dirigente che lascia il suo team dopo un’esperienza ventennale e ricca di successi nelle varie competizioni.

A partire dal prossimo 1° gennaio del 2025, Patrick Lefevere non sarà più il CEO e General manager della Soudal Quick-Step. Al suo posto l’attuale direttore operativo Jurgen Foré, entrato a far parte della dirigenza della squadra all’inizio di quest’anno e sin da subito indicato da più parti come l’erede del manager belga.

Lefevere lascia il team dopo 20 anni al suo timone durante i quali ha conquistato quasi 1000 vittorie tra cui 22 classiche Monumento, 124 tappe nei Grandi Giri e una classifica generale finale oltre alle numerose medaglie conquistate dai corridori della squadra ai Mondiali, agli Europei, alle Olimpiadi e ai campionati nazionali.

Soudal-QuickStep, ufficiale: Patrick Lefevere si dimette: “Era il momento giusto”

Comunque, Lefevere, 69 anni, non abbandonerà del tutto il team belga in quanto entrerà a far parte, in qualità di membro onorario, del suo consiglio di amministrazione che sarà composto anche da Foré, dall’azionista di maggioranza, Zdenek Bakala, e da Auret Van Zyl, per anni consulente legale della squadra.

“È un momento che cambia la vita lasciare un ruolo a cui ho dedicato così tanto. Il ciclismo è uno sport che mi appassiona ancora profondamente ed è stato un grande onore guidare questa bellissima squadra e creare tanti ricordi speciali. Ma sentivo che era il momento giusto per questo cambiamento”, le parole di Lefevere sul suo addio.

Dal canto suo Forè si è detto estremamente orgoglioso di succedere nel ruolo di CEO della Soudal Quick-Step a Patrick Lefevere che “è stato una figura di spicco del ciclismo professionistico, per il quale tutti nutrono grande rispetto e ammirazione”. Forè lo ha anche ringraziato per averlo supportato negli ultimi 12 mesi.

Poi, il futuro CEO e General manager del team belga ha assicurato: “Ora cercherò di guidare questa squadra lavorando per assicurarle un futuro a lungo termine. Sono stato coinvolto nel ciclismo in diversi ruoli e sono fiducioso che, combinando questo con la mia esperienza nel mondo degli affari, mi permetterà di costruire una struttura in grado di portare la Soudal Quick-Step a diventare sempre più forte”.