Ferrari in lacrime: il video distrugge i tifosi

I tifosi della Ferrari scossi da un video che non può non far commuovere. Una scena impattante, dopo tanti anni passati insieme

Il Mondiale di Formula 1 è appena terminato e la mente è già rivolta al 2025. Ad Abu Dhabi, dopo il Gran Premio, sono andati in scena i primi test pre-stagionali e i cambi di casacca hanno fatto un certo effetto.

Avere a che fare con la Ferrari non è cosa da poco, per nessun pilota, dai campioni affermati ai giovani in rampa di lancio. Carlos Sainz ha fatto parte per 4 anni della famiglia del Cavallino, tra il 2021 e il 2024, centrando in rosso anche la prima vittoria della sua carriera (a Silverstone due anni fa). Un periodo straordinario per lo spagnolo che non può dimenticare le emozioni vissute e tra l’altro ha chiuso un’ultima stagione davvero molto positiva. Nel campionato appena andato in archivio, Sainz ha collezionato due vittorie, nove podi e una pole position, davvero non poco anche vista la competitività della vettura nella parte centrale della stagione.

Lo spagnolo ha lottato strenuamente per la causa e pur sapendo di essere stato scaricato dal Cavallino Rampante, non si è mai tirato indietro. A volte è andato anche oltre, battagliando ad armi pari con Charles Leclerc, al netto di eventuali team order. Il Mondiale Costruttori è stato possibile fino all’ultima gara anche grazie al suo operato.

Carlos Sainz, l’ultimo saluto è sempre commovente: addio alla Ferrari con le lacrime

Ad Abu Dhabi Sainz si è piazzato secondo, dietro a Norris e davanti a Leclerc. I punti di distacco dalla McLaren alla fine sono stati solo 14 per la Ferrari, il che fa anche aumentare il rammarico. Dopo l’estate la Rossa è stata la vettura più continua e lo stesso Leclerc il pilota in grado di collezionare più punti.

La base di partenza per il prossimo anno sembra essere ottima e bisognerà solo vedere come si calerà nella parte Lewis Hamilton, che prenderà proprio il posto di Sainz. Nei primi test pre-stagionali ad Abu Dhabi, il figlio d’arte è apparso subito a suo agio con la Williams, ma di certo gli sarà preso un colpo al cuore a vestire di blu e non di rosso.

Domenica sera la Scuderia ha salutato Sainz con un video a dir poco emozionante e questo di certo ha tirato fuori il lato emotivo del pilota. Il #55 ha così commentato: “Ragazzi, adesso avete visto il mio lato emotivo. Penso che questo video sia la maniera migliore per chiudere questo capitolo. Grazie mille Fred, grazie a tutta la squadra”. Ultime parole davvero toccanti.