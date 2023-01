Mihajlovic, le durissime accuse lasciano il segno: social in subbuglio. Decisa presa di posizione di Arianna Rapaccioni, moglie dell’ex allenatore serbo

E’ trascorso un mese e mezzo da quando Sinisa Mihajlovic è scomparso, piegato dopo una lunga e durissima battaglia durata più di tre anni da una forma iper aggressiva di leucemia. Un addio tragico e doloroso che ha commosso appassionati di calcio e non solo, gente comune e figure di primo piano del mondo dello spettacolo e della politica. Ma che soprattutto ha lasciato un vuoto incolmabile nella sua famiglia: la moglie, Arianna e i cinque figli nati dal loro matrimonio.

Non è stato e non sarà facile tornare alla vita di tutti i giorni, a sorridere godendo delle piccole gioie quotidiane che la vita spesso ci mette di fronte. Sinisa Mihajlovic è ancora lì, ben presente nella loro mente e nel loro cuore con la sua figura imponente e dolce, forte e affettuosa allo stesso tempo. E la sua splendida famiglia non smetterà mai di onorarne la memoria.

A cominciare dalla moglie, la bellissima Arianna Rapaccioni, che Sinisa conobbe nel lontano 1995 e di cui si innamorò a prima vista. Non molti sanno che la signora Mihajlovic, da giovanissima, sognava di realizzare una carriera nel mondo dello spettacolo. Negli anni ’90 entrò a far parte del programma ‘Luna Park‘ ideato e condotto dal compianto Fabrizio Frizzi. Proprio in quel particolare contesto, nel 1995, Arianna per la prima volta incontrò quello che sarebbe stato suo marito per ben 27 anni.

Mihajlovic, le accuse durissime scuotono i social: la reazione su Instagram

Quello tra l’ex campione serbo e la showgirl romana fu il classico e sempre più raro colpo di fulmine, tanto che Arianna abbandonò l’idea di fare carriera per stare con il suo compagno. I due convolarono a nozze nel 1996, ma quella non sarebbe stata l’unica volta che la coppia sarebbe salita sull’altare. Infatti, Sinisa e Arianna hanno celebrato una seconda cerimonia nel 2005 con rito ortodosso.

In seguito, nel 2021, quindi un anno prima della scomparsa dell’ex allenatore del Bologna, in occasione delle nozze d’argento, hanno rinnovato le promesse con un terzo matrimonio in chiesa, tenutosi in Sardegna davanti ai loro affetti più cari. Una coppia felice legata negli anni da un amore che non si è mai affievolito e che li ha visti trascorrere insieme anni di gioia e di felicità.

Ma tutto questo si è tragicamente spezzato il 16 dicembre del 2022, con la morte di Sinisa Mihajlovic. E qualche ora fa proprio Arianna ha pubblicato sul suo profilo Instagram un messaggio di pesanti accuse nei confronti di evidentemente ha parlato a sproposito della sua famiglia.

“Pensano tutti di conoscere le cose private della mia famiglia. Parlano, rilasciano dichiarazioni (false), interviste sui giornali, senza sapere come sono andate esattamente le cose! Esigo silenzio e rispetto, grazie“.

L’ex showgirl non ha fatto riferimento a nessuno in particolare, ma dalle sue parole sembra trattarsi di qualcuno che ha raccontato cose non vere in un momento particolarmente doloroso per lei e i suoi figli. Probabilmente ci sono state persone che non hanno rispettato il silenzio della famiglia Mihajlović, commentando con dichiarazioni indesiderate la scomparsa dell’ex campione.

In molti sono subito accorsi a dare sostegno alla 56enne riempendola di risposte piene di supporto sotto il suo post. “Gentaglia, Ari. Lasciali perdere”, ha scritto l’influencer Chiara Nasti. “Hai ragione. La gente non perde mai l’occasione per tacere. Sei una grande donna, chapeau”, ha commentato un altro follower.