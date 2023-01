Paura Zaniolo, arriva la polizia: la storia poteva finire malissimo. Alta tensione a Roma, il futuro dell’attaccante è già scritto

Il futuro di Nicolò Zaniolo non sarà a Roma, questo è sicuro. Appariva una certezza già nei giorni scorsi, ma quello che è successo nelle ultime ore va anche oltre. Perché è stata una notte di paura per Zaniolo, minacciato dai suoi stessi tifosi.

Una tensione che sta montando ora dopo ora, per la sua decisione di non accettare almeno per adesso le offerte in arrivo da altri club. Lui avrebbe voluto ricominciare dal Milan che però si è chiamato fuori mentre il Bournemouth, nonostante offra 30 milioni di euro, non è quello che immagina per il suo futuro.

Ma una parte dei tifosi giallorossi ha deciso di passare all’azione e la situazione rischia di degenerare. Nella notte tra sabato e domenica nei pressi del Colosseo è stato esposto uno striscione chiarissimo: “Zaniolo traditore, me**a senza onore”. Poi a Trigoria, di fronte al centro sportivo casa della Roma, invece una scritta: “5 milioni? Di calci in c**o”, riferito alla richiesta economica di ingaggio presentata dai suoi agenti.

Paura Zaniolo, arriva la polizia: la situazione a Roma sta precipitando in fretta

Solo la prima parte della vicenda però, prima che succedesse di peggio. Poco dopo la fine della partita persa dalla Roma 2-1 a Napoli, pur giocando bene, un gruppo di ultrà si è presentato a Casal Palocco sotto la casa del giocatore che era rimasto a Roma per decisione del suo club.

Come hanno riferito le agenzie e la stampa locale hanno cominciato a urlargli contro frasi del tipo “Me**a! Se abbiamo perso è solo colpa tua! Vattene via!”. Zaniolo sarebbe anche stato inseguito, si è molto spaventato e quindi ha chiamato la polizia che ha inviato sul posto una pattuglia per monitorare la situazione.

A quel punto i tifosi sono scappati, mentre in suo soccorso è arrivato anche il padre. Sulla vicenda però è intervenuto anche il resto della famiglia: mamma Francesca è stata insultata con alcune scritte fuori da Trigoria tipo “Zaniolo boia, tua madre è una gran tr**a”. Lei ha postato tutto e replicato: “Aver originato tutto quest’odio mi sembra un tantino eccessivo”. Poi anche la sorella dell’attaccante, Benedetta, con un altro post in un post nel quale ha mostrato un collage di striscioni e insulti dello stesso tenore: “Non servono parole. Solo tanta pena per voi”.

Ma è una storia che si ripete perché lo stesso era successo un paio di mesi fa a Rick Karsdorp, scaricato da Mourinho. Come aveva raccontato il ‘Corriere dello Sport’ anche lui avrebbe trovato sotto casa un gruppo di tifosi che non erano lì per fargli gli auguri di Natale in anticipo. Non era successo nulla di trascendentale, ma l’invito ad andarsene era arrivato.

Cosa farà adesso Zaniolo? Manca poco alla chiusura del mercato, ci sono un paio di piste all’estero

La rottura tra Zaniolo e la Roma, ma anche tra il giocatore e Josè Mourinho che fino ad un paio di settimane fa lo aveva sempre difeso, è totale. Lo confermano le ultime parole del general manager giallorosso, Tiago Pinto: “Nicolò ha chiesto alla società di andare via, noi abbiamo provato a trovare una soluzione con il suo procuratore. Questa soluzione è arrivata ma in questo momento Nicolò non è molto contento. E così siamo tutti un po’ in difficoltà perché con tutti i paletti che abbiamo per il Fair Play Finanziario non siamo una società che può avere il no di Zaniolo e poi prendere altri giocatori”.

Decisive quindi saranno le ore fino alle 20 del 31 gennaio, temine ultimo per il calciomercato invernale. Ormai sembra chiaro che la pista Bournemouth sia bruciata, ma nel frattempo se ne stanno aprendo altre. Difficile che il Milan ci ripensi, perché da Roma la richiesta di 35 milioni è tassativa.

Piuttosto però nelle ultime ore il Siviglia è tornato a contattare sia la Roma che Zaniolo. Là del mercato si occupa Monchi che lo ha conosciuto molto bene. E poi c’è il Lipsia che dovrà sostituire lo spagnolo Dani Olmo, infortunato.