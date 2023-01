Ultim’ora Lewis Hamilton: arriva l’annuncio ufficiale, Verstappen trema. Il campione inglese ha deciso come risalire la corrente

Undici anni insieme, due anni a secco: è la vicenda umana e sportiva di Lewis Hamilton e della Mercedes che hanno segnato profondamente la storia moderna della Formula 1. Un matrimonio che alla fine del 2023 potrebbe arrivare alla fine, almeno per quello che dicono i contratti, ma non la logica.

A 38 anni compiuti da poco, il sette volte campione del mondo sta ragionando sul suo futuro. Ma ha fatto capire chiaramente e da tempo che non si considera un pensionato del volante e quindi vuole riprendersi con gli interessi quello che Max Verstappen gli ha portato via.

Smetterà quando vorrà farlo lui e non ci sono altre prospettive. Ma non sarà adesso, perché il progetto che hanno in comune lui e il suo team è molto chiaro. La monoposto del 2023 sarà molto diversa da quella della passata stagione, gli errori commessi in fase di progettazione hanno insegnato molto. E dal 23 febbraio con i primi test stagionali a Sakhir avremo alcune risposte concrete in pista.

Ultim’ora Lewis Hamilton: arriva l’annuncio ufficiale, c’è la conferma di Wolff

Hamilton comincerà la stagione senza il rinnovo in tasca, ma è una situazione che sarà chiarita nei prossimi mesi. Lo dice per primo Toto Wolff, team principal che ha anche una parte delle azioni Mercedes e con lui ha costruito pagine leggendarie.

Intervistato dalla rivista Auto, Motor und Sport il dirigente austriaco non ha dubbi: “Lewis avrà sempre un posto da noi e la decisione viene sempre presa in due. Lewis sarebbe il primo a dire se non si diverte più o se avverte qualche mancanza. Ecco perchévogliamo continuare insieme. Sicuramente ci sarà una trattativa come negli anni precedenti, non vedo segnali che possano indicare qualcosa di diverso”.

In effetti nessuno può aspettarsi sorprese: Lewis Hamilton e la Mercedes andranno avanti insieme almeno fino alla stagione 2025. Per il campione britannico infatti è pronto un rinnovo biennale con una cifra importante, che lo farà diventare il pilota più pagato di sempre.

Oggi guadagna 35 milioni di euro l’anno che saranno alzati a 45. In più c’è anche un bonus pari a 25 milioni in caso di vittoria di un nuovo titolo mondiale. Ad accollarsi buona parte dello stipendio dovrebbe essere la Ineos, l’azienda guidata dal multimiliardario Jim Ratcliffe che è sponsor della squadra e detiene anche il 33% delle azioni.

Circa 15 milioni saranno dirottati alla sua fondazione di beneficenza, la Mission 44. In più la Mercedes avrebbe proposto a Lewis di diventare ambasciatore del marchio dal 2026 per un decennio, almeno fino alo 2035. Altri 25 milioni di euro all’anno in cassa.

Hamilton e Russell lanciano la sfida a Max Verstappen ma anche alla Ferrari: ecco quello che succederà

Nella sua ultima intervista, Toto Wolff ha anche parlato della nuova rivalità interna tra Lewis Hamilton e George Russell che fino ad ora hanno convissuto bene. Ma resta il fatto che il più giovane inglese nel 2022 è stato l’unico a vincere un Gran Premio, quello del Brasile, mentre il suo compagno è rimasto al palo.

Il team principal non ha dubbi: “Accettiamo il fatto che possa esserci una rivalità tra i nostri piloti, ma non dovrà mai sfociare in un conflitto che possa danneggiare la squadra, non lo permetterò mai. Una buona dinamica tra i piloti dipende anche da come li gestisci”.

E ha ricordato che Hamilton è il miglior pilota di tutti i tempi insieme a Michael Schumacher, conta solo questo. “Non si tratta di chi ha fatto più punti, la cosa importante era sviluppare insieme la vettura in modo tale da poter vincere di nuovo. Entrambi hanno un grande rispetto reciproco e riconoscono l’ottimo lavoro del compagno di squadra”.