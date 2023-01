Isola dei Famosi 2023, colpo a sorpresa: c’è un ex campione di Serie A. Riparte il 10 aprile la nuova edizione del reality condotto da Ilary Blasi

La stagione dei reality sta per entrare nel vivo. Dopo il Grande Fratello Vip, destinato a durare fino alla prossima primavera, le reti Mediaset ospiteranno come ormai da tradizione la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, condotta per l’ennesima volta da Ilary Blasi. Per la showgirl romana sarà la prima volta sul piccolo schermo dopo la fine del suo matrimonio con l’ex capitano della Roma, Francesco Totti. I preparativi fervono così come le notizie in merito a possibili concorrenti, nuovi opinionisti e al nome dell’inviato sull’isola.

Ed è proprio sul ruolo di inviato che si preannuncia la novità più interessante di questa diciassettesima edizione del reality più esotico della televisione italiana. Lo scorso anno è stato il regista e conduttore radiofonico Alvin a partire in direzione Honduras. Una scelta rivelatasi particolarmente azzeccata: la stragrande maggioranza dei telespettatori ha infatti gradito parecchio i duetti esilaranti con Ilary Blasi andati in scena durante i collegamenti da studio.

Scherzi, battute e parecchie frecciatine che hanno ravvivato l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Secondo una notizia diffusa dalla rivista Nuovo TV, tuttavia, potremmo non ritrovare Alvin come inviato per il 2023. Il giovane regista però non sarà de tutto tagliato fuori dal reality show, in quanto dovrebbe prendere il posto di Nicola Savino, che ha lasciato le reti Mediaset per accettare l’offerta del canale TV8, di proprietà di Sky.

Isola dei Famosi, un ex stella della Serie A è tra i nuovi concorrenti

Alvin in veste di opinionista potrebbe non solo stupire, ma rendere ancora più stimolante la prossima edizione. Il nome del nuovo inviato è ancora avvolto da una fitta nebbia. I nomi in pole position sarebbero due: Paolo Ciavarro, figlio degli attori Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi e, udite udite, l’attore e modello turco Can Yaman. Dubbi e riserve non sono stati ancora sciolti ma è certo che da qui alle prossime settimane avremo le idee più chiare.

Un altro nome, stavolta legato a doppio filo al mondo del calcio è dello sport, è in prima fila per il ruolo di concorrente. Stiamo parlando di Lorenzo Amoruso, 52 anni, ex roccioso difensore centrale che nella sua carriera ha vestito le maglie di Bari, Fiorentina e Rangers Glasgow.

L’ex centrale pugliese, una volta appesi gli scarpini al chiodo, si è lasciato conquistare dallle luci e dai riflettori del mondo dello spettacolo. Non sarebbe infatti la prima volta per lui davanti alle telecamere. Nel 2016 ha condotto insieme al compianto Gianluca Vialli, suo grande amico, il docu-reality Squadre da incubo, andato in onda su TV8.

Due anni dopo, nel 2018, ha preso parte al talent Celebrity MasterChef Italia, in onda su Sky Uno. Nel 2020, insieme a quella che stava per diventare sua moglie, l’ex Miss Italia Manila Nazzaro, ha partecipato in qualità di concorrente all’ottava edizione di Temptation Island, reality trasmesso sulle reti Mediaset. E ora sembra pronto per misurarsi sull’isola più celebre del piccolo schermo.