Real Madrid e Barcellona: un Clasico lungo una stagione

Se fosse stata ancora necessaria una conferma, ieri è arrivata: Barcellona e Real Madrid sono tornate dominanti e si giocano da sole la supremazia nazionale. Infatti, ieri e mercoledì, Barça e Real hanno giocato i rispettivi recuperi della 17^ giornata: vincendo contro Real Betis e Valencia. Due successi che le confermano al primo e al secondo posto in classifica, con un vantaggio 11 e 6 punti sulla terza, la Real Sociedad.

EL CLASICO INFINITO

Sarà una sfida a due fino alla fine di questa stagione per Barcellona e Real Madrid, un Clasico lungo una stagione, che ha già visto due singoli capitoli. Il primo, alla nona giornata, che ha visto i Blancos vincere 3-1 sugli azulgrana; il secondo, lo scorso 15 gennaio, quando al King Fahd Stadium di Riad, stessa cornice della Supercoppa Italia, il Barça si è preso la rivincita 3-1, sollevando la Supercoppa di Spagna.

RIVALI NEL DESTINO

La stagione però è ancora lunga, e se il Barcellona non è più in Champions League, entrambe sono ancora in corsa per la Coppa del Re. Il destino, ovviamente, ha fatto la sua parte e col sorteggio delle semifinali dello scorso lunedì le ha messe una di fronte all’altra per almeno altri due Clasicos, oltre quello di ritorno in campionato. Ciò significa che tra la prima settimana di marzo e la prima di aprile, in Spagna potranno godersi ben tre sfide tra Real e Barça. Il doppio confronto di Coppa del Re sarà sorta di finale anticipata della competizione. Dall’altra parte del tabellone ci saranno due outsider come Osasuna e Athletic Bilbao.

TESTA A TESTA

Il campionato, comunque, sarà la corsa più avvincente di questa ultima parte di stagione. Xavi ha riportato un trofeo al Barça con la vittoria della Supercoppa, l’ultimo era stata proprio la Coppa del Re con Koeman, nel 2021. Ancelotti lo scorso anno ha chiuso il double più importante con Liga e Champions League. Quello che gli mancava in bacheca, visto che nella prima esperienza madridista aveva fatto double ma con Coppa del Re e Champions.

BARCELLONA INARRESTABILE, REAL MADRID SORNIONE

In campionato Barça e Real sono divise, al momento da 5 punti, ma come detto c’è ancora un Clasico da giocare e vedremo quanto e se deciderà questa Liga. Quel che è certo è che il Barcellona sta spingendo al massimo per vincere questo titolo che manca dal 2019, dall’era Valverde! Mentre il Real viene da due titoli negli ultimi tre anni, e ora vuole trovare una conferma che manca dal doppio titolo 2006/07 e 2007/08, con Capello prima e Schuster poi.

I blaugrana dopo 19 gare hanno il secondo miglior attacco (39 gol contro i 40 del Real), ma soprattutto la miglior difesa d’Europa: sono appena sette i gol subiti, di cui tre nella gara d’andata col Real. Il Barça ha tradotto tutto questo in 16 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Un ritmo che, se mantenuto fino alla fine, significherebbe 100 punti e la certezza quasi matematica di mettere le mani sulla Liga dopo 4 anni di digiuno.

Il Real Madrid però è tutt’altro che sconfitto. I blancos hanno passato un periodo difficile tra le ultime partite del 2022 e le prime del 2023, ma Carlo Ancelotti aspetta e guarda tranquillo al distacco di 5 punti. Il tecnico di Reggiolo ora ha ripreso a far marciare i suoi e consapevole di aver la possibilità di giocare ancora uno scontro diretto e che il momento difficile potrebbe passarlo anche il Barcellona prima o poi. Il Real prosegue la sua stagione con serenità, un po’ sornione, ma consapevole di poter colpire l’avversario grazie alle tante frecce al suo arco.