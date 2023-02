L’Arsenal di Arteta perde contro l’Everton: Premier riaperta?

Il più classico dei testacoda per riaprire la Premier League. L’Arsenal di Mikel Arteta, ospite dell’Everton a Liverpool, perde 1-0 e regala al Manchester City, più immediata inseguitrice la possibilità di avvicinarsi in classifica. La vittoria dell’Everton sorprende non solo per la posizione in classifica dei Toffees, ma anche perché durante la settimana avevano cambiato allenatore. Al posto dell’esonerato Frank Lampard era arrivato l’ex Burnley Sean Dyche.

ARSENAL, RISCHIO RIMONTA

Il rischio per l’Arsenal di Arteta è quello di essere ripreso dal suo maestro Pep Guardiola. Finora i Gunners hanno dovuto tenere un ritmo forsennato per tenere a distanza i Citizens. 50 punti in 19 gare per accumulare solo 5 punti dalla squadra di Manchester, e alla ventesima la sconfitta inattesa contro l’Everton rischia di rovinare i piani di Arteta. Una situazione che preoccupa, soprattutto se si osserva come in anni recenti, quando il City ha ingaggiato duelli punto a punto, è stato in grado di accelerare il passo. Ne sa qualcosa il Liverpool, che nel 2018/19 è stato rimontato e superato da un City inarrestabile nel girone di ritorno.

Ovviamente ci sarà da attendere l’esito della gara odierna del City contro il Tottenham, ma la squadra di Guardiola parte nettamente favorita. Gli Spurs, in lotta per l’Europa, faranno a mano in panchina di Antonio Conte, operato per una colecistite in settimana. Un punto a favore di Guardiola e i suoi, vista l’importanza per le squadre della sua presenza a bordocampo.

LA RINASCITA DELL’EVERTON

Sono bastati 5 giorni in carica a Sean Dyche per trasformare l’Everton e portarlo al successo proprio con la capolista Arsenal. Il tecnico ex Burnley sa come tirarsi fuori dalle situazioni difficili di classifica. In 9 anni e mezzo in carica ai Clarets, il tecnico è riuscito a stare in Premier per ben 6 stagioni e mezzo in Premier, prima di essere esonerato. Con il Burnley, Dyche è stato in grado di essere promosso ben due volte in Premier League. Dopo una prima retrocessione e la pronta risalita, al ritorno nel massimo torneo inglese è riuscito ad ottenere la salvezza per 5 anni.

Un risultato incredibile, conseguito anche grazie all’apporto di giocatori fedelissimi come James Tarkowski, difensore a cui il tecnico ha fatto conquistare anche la maglia della Nazionale. Proprio i difensore centrale ex Burnley, che in estate è passato all’Everton, è stato il protagonista ieri con il suo primo gol in maglia Toffees. Una ricorso storico incredibile, visto che Tarkowski, in Premier, aveva trovato il gol per l’ultima volta nella prima giornata dello scorso campionato sotto la guida di Dyche. Ora, insieme, provano a portare fuori dalle sabbie mobili l’Everton.