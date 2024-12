Leclerc esulta con la Ferrari: nuovo campione del mondo

Charles Leclerc ha un buon motivo per esultare con la Ferrari, con l’idea di diventare campione del mondo che ora è sempre più vicina

Il pilota monegasco ha chiuso il 2024 alle spalle di Verstappen e Norris ma ora punta al bersaglio grosso nella prossima stagione. L’ultimo annuncio non può che fargli piacere, oltre però a caricarlo di responsabilità per una vittoria che manca a Maranello da troppo tempo.

Se il Mondiale di Formula 1 fosse iniziato dopo la pausa estiva a vincerlo sarebbe stato Charles Leclerc, che da Monza in poi ha ingranato un’altra marcia. Il monegasco ha ottenuto più punti degli altri in questi ultimi mesi, 179, contro i 175 di Norris e i 160 del campione in carica Verstappen. La Ferrari ha fatto un importante passo avanti a livello prestazionale e lui è stato bravissimo a cogliere le sue occasioni in Italia e negli Stati Uniti. In altre occasioni ha avuto un pizzico di sfortuna o si è ritrovato con Sainz davanti, come avvenuto ad esempio in Messico.

Di certo la consapevolezza nei propri mezzi ora non sembra mancare a Leclerc, che è riuscito a battagliare alla pari in pista con i due rivali che lo hanno preceduto nella classifica iridata. La prospettiva è quella di formare un super team con Lewis Hamilton nel 2025 per andare a conquistare almeno un titolo, che ormai manca a Maranello addirittura del 2008. Era dal 2012 che la Rossa non si giocava un campionato all’ultima gara e questo può essere di certo un ottimo punto di partenza, anche se in questa occasione è stata la McLaren ad esultare.

Vasseur incorona Charles Leclec: il 2025 può essere il suo anno

A 27 anni compiuti Leclerc sembra essere entrato nel suo prime. La crescita nelle ultime stagioni è stata costante e solo la mancanza di una vettura competitiva a volte lo ha frenato. Anche le scelte della squadra non sono sempre andate nella sua direzione, ma ora con Vasseur come Team Principal, la rotta sembra essere invertita.

Proprio il numero uno della gestione sportiva Ferrari ha voluto parlare del suo pupillo e delle prospettive che lo attendono per il 2025. In un’intervista concessa a ‘La Stampa’, Vasseur ha confessato: “Penso che Leclerc sia pronto per vincere il Mondiale. Le vittorie di Montecarlo, Monza e Austin dimostrano che sa reggere la pressione, non è fragile in quelle situazioni”.

Il team principal di Maranello poi aggiunge: “Credo che con Hamilton possano fare grandi cose. Charles è al corrente del progetto fin dall’inizio, lo sottoscrive, sa che è un’opportunità anche per lui”. Insomma ci sono tutti i presupposti per arrivare alla fine del 2025 a braccia alzate.