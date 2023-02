Milan, slitta ancora il rientro di Maignan

Non si intravede la luce in fondo al tunnel in casa Milan, il rientro di Mike Maignan slitta ancora. Un lungo stop per il portiere francese infortunato, che si prolunga dalla settima giornata di campionato. Verosimilmente adesso il rientro è previsto per i primi giorni di marzo.

Possibile rientro contro il Tottenham a Londra

Se nella giornata di ieri a far sorridere i rossoneri, in un periodo piuttosto buio, è stata la notizia del rientro di Ibrahimović, oggi arriva l’amaro con il rientro di Maignan che slitta ulteriormente. L’ultima apparizione a difesa dei pali della squadra di Pioli risale al 18 settembre, appena una settimana dopo in Francia-Austria la lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro. E ancora quando il recupero sembrava ormai vicino, la lesione al soleo, sempre interessando il polpaccio sinistro. Insomma un calvario per il francese e per i rossoneri che dura da ben 143 giorni.

La speranza in casa diavoli era quella di riavere Maignan tra i pali per la sfida in casa contro il Tottenham in programma il 14 febbraio, ma l’attesa aumenta e adesso si cerchia in rosso sul calendario la gara di ritorno degli ottavi, ovvero l’8 marzo a Londra.

Tra prudenza e necessità

I miglioramenti chiaramente ci sono secondo le indiscrezioni che arrivano da Milanello, dove il francese continua a lavorare. Ma la parola d’ordine diventa “prudenza”, al fine di garantire un recupero completo che possa poi portare a prestazioni importanti in campo. La sicurezza tra i pali manca da parecchio per i rossoneri, quanto fatto finora da Tatarusanu non può certamente soddisfare il Milan, 22 gol subiti in 14 partite. Statistiche alla mano è visibile come il mancato apporto di Maignan influisca non solo sull’umore della squadra, ma soprattutto sulle prestazioni e sui risultati.