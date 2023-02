Sci, Marta Bassino conquista la medaglia d’oro nel Super G

L’Italia incanta ancora ai mondiali di Courchevel Meribel, Marta Bassino conquista la medaglia d’oro nel Super G. Secondo oro in altrettante competizioni femminili per le azzurre, dopo la vittoria di Federica Brignone nella combinata. Quest’ultima oggi si è classificata all’ottavo posto, mentre non è poca l’amarezza per Sofia Goggia ed Elena Curtoni, che hanno ottenuto rispettivamente l’undicesimo e il quindicesimo posto.

La gara dal doppio volto

Nelle Alpi francesi le italiane sono protagoniste assolute, la piemontese Marta Bassino conquista la medaglia d’oro nel Super G e di conseguenza porta a casa il suo secondo titolo iridato in carriera, dopo l’oro in parallelo di due anni fa a Cortina, portando a termine una gara tutt’altro che scontata. Con il pettorale numero 8 la Bassino ha iniziato la sua discesa con una partenza decisamente più lenta del solito, il suo tempo rientra tra gli ultimi, trentunesimo su trentasette. Ma la gara si trasforma grazie alla capacità dell’azzurra di progredire a velocità inarrivabili per le sfidanti, nel tratto finale è stata capace di rifilare oltre due decimi alla Shiffrin che aveva meglio completato la parte alta di scorrimento. Arrivata alle spalle di Marta Bassino il cui tempo è stato di 1’28’’06, proprio la statunitense Mikaela Schiffrin a 11/100; bronzo a ex aequo per Cornelia Huetter e Kansas Lie con 33/100 di ritardo.

La Brignone paga pegno per un errore commesso prima dell’attacco del muro finale e giunge al traguardo a 22/100 dal podio. Anche Sofia Goggia si è persa sul finale arrivando a 76/100, di cui 50 sprecati nelle ultime curve. Mentre Elena Curtoni, arrivata quindicesi a 1’01 si è ripromessa di riscattarsi nella discesa libera. Gli appuntamenti, infatti, non sono ancora terminati per le italiane, la gara di discesa libera è in programma sabato, l’obiettivo adesso è il terzo oro.

Le dichiarazioni post vittoria di Marta Bassino

Emozionata, sorpresa e ancora incredula, Marta Bassino ha commentato a caldo la vittoria: “Avevo tutto bene in testa, sono veramente felice. L’oro in parallelo di due anni fa era stato bello, ma oggi è qualcosa di più, di forte. E’ incredibile. Sono veramente contenta di me stessa e allo stesso tempo meravigliata di avere fatto la gara così bene”.