Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez in crisi: arriva la conferma ufficiale. Un’altra coppia Vip che scoppia oppure solo un caso mediatico?

Contrordine, torna in ballo il piano A perché Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno ancora insieme. Senza il punto interrogativo, una domanda che negli ultimi giorni aveva fatto impazzire i fan della coppia temendo il peggio.

A lanciare l’indiscrezione era stata la pagina Instagram ‘The Pipol Gossip’ che parla chiaramente di piani saltati all’improvviso. E la conferma sarebbe arrivata direttamente da fonti rimaste anonime ma molto vicina alla (ex) coppia. “Cecilia, già da diversi giorni – si leggeva – non indossa più l’anello che rappresentava la promessa di matrimonio e, fonti vicinissime alla coppia, rivelano che Moser ha lasciato l’appartamento dove viveva insieme alla Rodriguez. Sui social, per il momento, nessun movimento. I due si seguono ancora e nessuna foto è sparita. Ma Cecilia si fotografa mostrano le sue mani e, senza problemi, fa vedere a tutti i suoi followers di aver cestinato l’anello”.

La causa? Come sussurrava il portale e come conferma Dagospia, che di solito in questi casi non sbaglia sarebbe da ricercare in un presunto tradimento da parte di Ignazio che lei avrebbe scoperto in modo del casuale. Così Moser è stato costretto a fare la valigia e provvisoriamente sarebbe ospitato dall’imprenditore Mattia Rivetti, che lo scorso settembre aveva chiuso la storia con Melissa Satta.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez in crisi: l’agente dell’ex ciclista spiega tutto

La prima risposta, dopo lunghi momenti di silenzio, è arrivata con una Storia su Instagram e una cena insieme ad alcuni amici trentini della coppia. Ci sono entrambi, seduti vicini, e non è un fotomontaggio oppure uno scatto d’epoca.

L’altra risposta l’ha fornita l’agente dell’ex ciclista che al Corriere del Veneto ha spiegato la situazione: “Sono umani e hanno avuto una discussione, come capita a tutti. Nessun litigio e nessun tradimento che ha portato la Rodriguez a cacciarlo. In questo momento, lui è proprio a casa. A casa loro”.

Tra i motivi che avevano fatto immaginare una crisi profonda tra i due, insieme dal 2017 quando si erano conosciuti al Grande Fratello Vip, c’era il fatto che nelle ultime Storie lei apparisse senza l’anello di fidanzamento al dito. Anche in questo caso, ci pensa l’agente di Moser a fare chiarezza: “Cecilia Rodriguez fa da testimonial a vari brand, tra cui marchi di gioielli. Probabilmente, per uno shooting o per impegni lavorativi, ha dovuto togliere tutti i gioielli e in qualche sua story è apparsa senza anello”.

E pure l’uscita da single di Ignazio Moser, che era sembrata la pistola fumante per parlare di rottura, in realtà era solo a una serata tra amici insieme ai cantanti Fred De Palma, Lazza e all’ex di Uomini e Donne Andrea Damante.

Ignazio e Cecilia sposi nel 2023 ma non c’è ancora una data ufficiale: le richieste da parte del famoso suocero

Sono quindi confermate le nozze dopo quasi sei anni d’amore. Lui le aveva fatto una romantica proposta lo scorso novembre: si era inginocchiato davanti a lei durante una vacanza tra i monti e le aveva regalato l’anello. “Non vedo l’ora di viverti per tutta la vita. Per sempre nel mio cuore, senza tempo” recitava il post.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno raccontato la svolta a Verissimo spiegando che ci sono date impossibili per le cerimonia. Non pienissima estate perché fa troppo caldo e non settembre, perché Francesco Moser, padre dello sposo, è stato tassativo: c’è la vendemmia e l’azienda di famiglia non può fermarsi.

Quindi o tarda primavera, oppure autunno inoltrato, lo capiremo. Sono passati più di cinque anni da quando al Grande Fratello Vip 2 hanno scoperto di essere attratti: “Eravamo piccoli ma nel frattempo siamo cresciuti. Ho incontrato la mia anima gemella, sono fortunata – ha ammesso Cecilia – e non tutti hanno la fortuna di incontrarsi. Quando ho incontrato lui ero in un periodo complicato. Non stavo molto bene non sorridevo più e lui mi ha portato leggerezza. Ignazio non mi ha mai voluto cambiare e mi ha accettato con tutti i miei difetti. Devo dire che mi ha dato tanta sicurezza”.