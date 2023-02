Melissa Satta e Berrettini, altro che flirt: il gesto dell’ex velina spazza via i dubbi. La showgirl e il campione di tennis escono allo scoperto

Secondo tutti i principali esperti di gossip e di cronaca rosa, quella formatasi da qualche settimana tra Melissa Satta e Matteo Berrettini è la coppia più ‘cool’ di questo inizio di 2023. Ormai non c’è più niente di casuale o di estemporaneo negli incontri sempre più assidui tra l’ex Velina di Striscia la Notizia e il 26enne tennista romano. E Milano è l’epicentro di questo nuovo amore, vero o passeggero che sia.

Dai primi avvistamenti dei due insieme sono trascorse appena un paio di settimane o poco più, ma a dispetto delle prime indiscrezioni diffuse su siti e social specializzati, non si tratterebbe di un semplice superficiale flirt o di una cotta passeggera. La showgirl, modella e conduttrice televisiva e l’ex finalista di Wimbledon sembrano fare decisamente sul serio.

Lui grande atleta e campione dello sport, lei grande appassionata di calcio e di quasi tutte le discipline sportive in genere, i primi incontri tra Melissa Satta e Matteo Berrettini non potevano non avere come pretesto due grandi eventi agonistici. Il primo, la grande sfida di Eurolega di basket al Forum di Assago tra Olimpia Milano e Lyon-Villeurbanne. Il secondo, il derby che si è giocato domenica sera al Meazza tra Inter e Milan vinto dai nerazzurri con u gol di Lautaro Martinez.

Melissa Satta e Matteo Berrettini, altro che flirt: la mossa della showgirl non lascia dubbi

Ma i due giovani non condividono solo la passione per lo sport. E che ora siano diventati a tutti gli effetti una coppia è testimoniato dallo scoop realizzato dalla popolare rivista ‘Chi‘, diretta dal giornalista e conduttore televisivo Alfonso Signorini. Il noto settimanale li ha paparazzati in un frequentatissimo locale di Milano qualche sera fa. Erano insieme a un gruppo di amici, tra cui il fratello del tennista, Jacopo Berrettini.

Incuranti degli altri avventori presenti i due si sono baciati con passione, si sono stretti l’uno all’altra lasciandosi andare a evidenti manifestazioni di affetto. Mentre Jacopo Berrettini cantava al karaoke nella paninoteca sui Navigli, i due innamorati si scambiavano coccole e sguardi complici. Poi hanno lasciato il gruppetto e si sono diretti in un altro locale più intimo per consumare un drink e infine si sono diretti a casa di lei.

Il giorno dopo i due, sempre insieme, hanno trascorso la giornata con il piccolo Maddox Boateng, il figlio che Melissa Satta ha avuto dall’ex marito, il centrocampista ghanese di Milan e Barcellona Kevin Prince Boateng. La storia tra la ex velina e il tennista è dunque molto più serie di quanto si potesse immaginare e ‘Chi‘ lo ha ampiamente documentato. Melissa e Matteo hanno pranzato con Maddox e una coppia di amici della conduttrice di origine sarda.

Le presentazioni in famiglia sono un passo importante per la nuova coppia che ha deciso di fare realmente sul serio. Negli scatti pubblicati dal magazine di Signorini si vede l’allegra famigliola a tavola che dopo pranzo si è diretta verso l’appartamento della showgirl per trascorrere il pomeriggio insieme.