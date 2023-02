Totti e Noemi ai ferri corti? L’indizio social chiarisce tutto. Importante novità per ciò che riguarda la relazione tra l’ex capitano della Roma e la manager

Francesco Totti ha voltato pagina una volta per tutte. E lo ha fatto in tempi piuttosto rapidi. Quando l’ex capitano della Roma e Ilary Blasi annunciarono la fine del loro matrimonio, all’inizio dell’estate scorsa, in realtà la relazione tra i due ormai ex coniugi era già ampiamente compromessa a tal punto che il numero dieci campione del mondo stava frequentando la manager romana Noemi Bocchi già da qualche mese.

Erano i primi di luglio quando Francesco Totti e Ilary Blasi, da quasi vent’anni la coppia più in vista e ammirata dello showbiz romano, annunciarono ufficialmente la conclusione della loro storia d’amore dichiarando l’impossibilità di tornare insieme a causa di problemi non più risolvibili. Allo stesso tempo si scoprì che l’ex fuoriclasse e bandiera giallorossa aveva già iniziato una nuova relazione con una bella imprenditrice romana, conosciuta durante un torneo di padel.

Lei, Noemi Bocchi, di quindici anni più giovane di Totti, a sua volta separata dall’ex marito e madre di due figli, ha atteso un po’ prima di uscire allo scoperto. Ma nel momento in cui la rottura tra Totti e la conduttrice televisiva divenne ufficiale, non si è più nascosta. Anzi, la liaison tra lei e l’ex capitano romanista è diventata sempre più solida e profonda, a tal punto da convincere entrambi ad iniziare la convivenza sotto lo stesso tetto.

Totti e Noemi ai ferri corti? L’indizio social non lascia dubbi

Durante l’autunno la nuova coppia ha scelto e acquistato un lussuoso appartamento in un elegante quartiere residenziale nella zona nord di Roma e dopo celeri e adeguati lavori di ristrutturazione ci si è trasferita armi e bagagli. Lei con i suoi due figli, lui ospitando spesso e volentieri i suoi. A sorpresa però qualche settimana fa alcuni insider ed esperti di gossip hanno insinuato che qualcosa tra i due non andasse più per il verso giusto.

Voci, indiscrezioni e rumors non confermati ma neanche smentiti raccontavano di qualche scricchiolio piuttosto deciso all’interno della giovane coppia. Attriti ‘pericolosi’ che avrebbe potuto anche produrre una crisi vera e propria. “Totti e Noemi, siamo già ai titoli di coda“, è stato per qualche giorno il titolo virtuale al centro di queste presunte notizie.

In realtà non c’è nulla di tutto questo. E’ infatti probabile che una semplice discussione tra innamorati sia stata riportata in modo equivoco e mal interpretata dal mondo del gossip. Totti e Noemi Bocchi vanno d’amore e d’accordo, a dispetto di qualche notizia non verificata. La prova schiacciante di questo è una storia pubblicata dall’ex numero dieci sul suo profilo Instagram.

Una foto con la sua compagna inquadrata di profilo e in sottofondo una celebre canzone di Nek, “Basta uno sguardo”, che racconta molto più di tante parole. Una dichiarazione d’amore in piena regola, una dedica sincera da parte di un uomo realmente innamorato. Altro che crisi o finale di partita anticipato.