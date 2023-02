Totti e Noemi, incredibile colpo di scena: l’indizio non mente. Clamorosa svolta nel rapporto tra l’ex capitano della Roma e la bella imprenditrice

Potrebbe concludersi con il tanto agognato accordo in tribunale il rapporto tra Francesco Totti e Ilary Blasi. In base alle ultime indiscrezioni diffuse da alcuni organi di stampa e non smentite dai diretti interessati, un’intesa definitiva non sembra essere più così lontana. Ma da qualche ora nuovi rumors, forse ancora più clamorosi, raccontano che un’altra crisi sta per aprirsi o forse si sarebbe già aperta: quella tra lo stesso ex numero dieci della Roma e la sua nuova compagna, la bella manager e imprenditrice romana Noemi Bocchi.

I due si sono incontrati per la prima volta ormai più di un anno fa, nel corso di un evento celebrato nella Capitale e legato a un torneo di padel, la nuova disciplina sportiva ‘cugina’ del tennis che tanto ha preso piede soprattutto tra ex calciatori e personaggi illustri del mondo dello showbiz. E tra l’ex numero dieci giallorosso e la bella manager è scattato il classico colpo di fulmine, la scintilla della passione a cui nessuno dei due seppe resistere.

Con il trascorrere dei mesi quello che a molti poteva apparire come un semplice flirt o una storia destinata a durare lo spazio di un mattino, si è invece trasformata in una storia d’amore a tutto tondo. Una certezza confermata dalla decisione di entrambi di andare a vivere sotto lo stesso tetto: un paio di mesi fa Totti e Noemi Bocchi hanno acquistato proprio per questo motivo un lussuoso appartamento in un noto quartiere residenziale di Roma.

Totti e Noemi, è già rottura tra i due? L’indizio non lascia dubbi

Ma ora, entrambi potrebbero clamorosamente tornare sui propri rispettivi passi. Da qualche ora infatti tiene banco l’indiscrezione in merito a una presunta grave crisi tra l’ex capitano romanista e Noemi Bocchi. A un anno dall’inizio della loro relazione, è già forte il sospetto dei bene informati che tra loro possa essere tutto finito o giù di lì.

La voce continua a girare con insistenza tra gli esperti di gossip e agli indizi dei giorni scorsi, in realtà abbastanza velleitari se n’è aggiunto un altro decisamente più rilevante che non è sfuggito ai fan: “Lei non lo segue più su Instagram“. È la conferma ufficiale della fine del loro rapporto?

Noemi è stata al fianco di Totti nei numerosi viaggi che l’ex capitano della Roma ha compiuto all’estero negli ultimi mesi, soprattutto in occasione dei Mondiali del Qatar. Da quando la relazione è stata ufficializzata dall’ex calciatore, la flower designer ha tolto il velo della privacy. E l’assordante silenzio degli ultimi giorni non può che avere influito sulle voci della presunta crisi.

Da qualche settimana infatti Noemi Bocchi non condivide più nulla dei momenti trascorsi insieme all’ex fuoriclasse. La prima a parlarne è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che spesso ha anticipato notizie di questo tipo. L’insider più famosa dei social ha svelato che Totti non indosserebbe più l’anello al dito, segno dell’amore con Noemi. Il mistero si fa sempre più fitto.