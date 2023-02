ATP Montpellier, il derby azzurro se lo aggiudica Sinner

A Montpellier il derby azzurro se lo aggiudica Jannik Sinner, Lorenzo Sonego cede al compagno di Davis che si impone 6-4,6-2. Il talentoso altoatesino conquista la sua prima semifinale stagionale all’ATP 250 di Montpellier.

L’incontro tra talenti azzurri: Sinner sperimenta

Un incontro durato poco più di un’ora e mezza in cui Sinner ha ben dettato i ritmi del match e dimostrato di essere in ottima condizione fisica. La sfida in se si presentava complessa e per nulla scontata, come ogni derby che si rispetti. Tra i due lo spettacolo non è certamente venuto meno, un bel tennis quello espresso dai due azzurri, offensivo e verticale.

Sinner sperimenta, rischia e centra l’obiettivo, mette in campo uno schema che prevede un attacco col diritto dal centro sul diritto dell’avversario, passo avanti e chiusura a rete. Sonego non sfigura, tutt’altro risponde bene e dimostra ancora una volta la sua ottima capacità difensiva.

Lorenzo Sonego complessivamente paga pegno solo per la condizione fisica inferiore a quella dell’avversario. Insomma, il derby azzurro se lo aggiudica Sinner ma Sonego ne esce a testa alta.

Le dichiarazioni di Sinner e la sfida in semifinale

Sinner nel post gara si dice dispiaciuto di aver incontrato il compagno già ai quarti: “Ci siamo allenati, siamo compagni di Davis. Ci siamo allenati anche qui, peccato averlo incontrato ai quarti. E’ la prima volta che vinco una partita qui a Montpellier e sono contento. E’ stato il primo match dopo Melbourne, Sonego aveva già giocato e vinto due partite. Io non ho giocato, avrei voluto perchè ero fermo da tanto tempo. Ora c’è Fils, sta giocando un grande torneo e sta bene in campo. Ha iniziato bene l’anno, è aggressivo e dovrò giocare al massimo.”

Ad attendere Sinner in semifinale ci sarà il giovane francese Arthur Fils, 18 anni e 7 mesi. Al momento l’atleta rappresenta l’asso nella manica per il tennis transalpino, ha in più occasioni dimostrato di avere una buona tecnica e un’ottima condizione fisica.