Ultim’ora Sinner, colpo a sorpresa per il salto di qualità: tifosi al settimo cielo. Decisione di grande importanza per il 21enne campione altoatesino

La delusione è già alle spalle. L’eliminazione al quinto set contro Stefanos Tsitsipas negli ottavi di finale degli Australian Open è stata digerita, non senza difficoltà, da uno Jannik Sinner che è già a caccia di rivincite. Battendo il talento greco, il 21enne altoatesino avrebbe avuto parecchie chance di arrivare in finale contro Novak Djokovic. Ma la stagione in fondo è appena iniziata e le occasioni di riscattare il ko di Melbourne non mancheranno.

Davanti c’è un’ampia gamma di opzioni e possibilità. Febbraio e marzo saranno dedicati ai grandi tornei indoor, in cui un giocatore delle caratteristiche di Sinner potrà certamente recitare un ruolo da protagonista. Più in là, a partire da maggio, avrà inizio la lunga stagione sulla terra rossa: Montecarlo, Madrid, Roma e Parigi attendono il 21enne altoatesino a un’ulteriore importante crescita.

Ma a condizionare finora la carriera di Sinner è stata soprattutto la tenuta atletica. Nel corso dell’ultima stagione e in parte all’inizio di questa il 21enne talento di San Candido ha avuto a che fare con svariati problemi fisici che ne hanno frenato la crescita agonistica. In questi giorni il tennista azzurro, si trova nel buen ritiro di Montecarlo dove si sta allenando in vista dei prossimi impegni, a cominciare dal torneo di Montpellier in programma da lunedì 6 febbraio.

Ultim’ora Jannik Sinner, arriva un super professionista: l’obiettivo è ridurre gli infortuni

Gli allenamenti di Sinner, in particolare quelli sostenuti in questi ultimi giorni, sono finalizzati a farlo rendere al meglio soprattutto sotto l’aspetto fisico e a realizzare progressi sul piano del gioco. Secondo il suo super coach, Darren Cahill, uno dei colpi che Jannik deve perfezionare è il servizio. Ma è sempre il fisico a tenere in allarme il giovane tennista e il suo corposo staff tecnico.

Ed è proprio per limitare al minimo infortuni e acciacchi che Sinner ha deciso di assumere un nuovo grande professionista che da oggi andrà ad arricchire il suo team personale. La notizia, riportata dal quotidiano Il Resto del Carlino, riguarda l’ingaggio del 33enne Giacomo Naldi, bolognese doc, considerato tra i migliori fisioterapisti in Italia. Nativo di Casalecchio sul Reno, Naldi si è affermato nell’ambiente del basket avendo accumulato una grande esperienza tra le fila della Virtus Bologna.

I primi contatti tra Naldi e Sinner risalgono all’ottobre scorso quando l’azzurro decise di sottoporsi alle sue cure per recuperare dall’infortunio alla caviglia patito nel corso della semifinale dell’ATP di Sofia contro il danese Holger Rune. E così, dopo sei anni, Naldi ha deciso di cambiare orizzonte professionale passando dal basket al tennis.

Dopo aver seguito la Virtus nel match continentale contro la Stella Rossa e lasciato la compagine alla vigilia della sfida di Eurolega contro l’Asvel, Naldi inizierà ufficialmente la sua nuova avventura seguendo quotidianamente l’attuale numero 17 del ranking ATP. Una responsabilità importante, considerando i tanti guai fisici sofferti da Sinner l’anno passato che hanno minato non poco la sua ascesa.