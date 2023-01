Ultim’ora Jannik Sinner, buone notizie in arrivo: ora è ufficiale. Nonostante l’uscita agli ottavi dagli Australian Open 2023 c’è speranza

Non è stato un periodo facile per Jannik Sinner che si aspettava un gennaio decisamente diverso. La prima settimana degli Australian Open è stata decisamente brillante e ha dimostrato che il lavoro con il nuovo staff paga. Poi però la battaglia con Stefanos Tsitsipas, persa ancora una volta contro un big, a confermare che c’è ancora da fare.

In più negli ultimi giorni è arrivata anche la notizia della morte del nonno Josef, scomparso a 91 anni. Era stato proprio lui a credere in un futuro diverso dallo sci per il nipote, portandolo sui campi di Sesto Pusteria dove Jannik aveva cominciato a prendere in mano la racchetta prima di spostarsi a 13 anni sui campi di Sanremo con Riccardo Piatti.

Una doppia mazzata complicata da digerire e da somatizzare, anche se stiamo parlando di due piani diversi. Ma nelle ultime ore è arrivata finalmente una buona notizia che gli farà tornare il buonumore e gli darà la carica in vista dei prossimi appuntamenti in campo.

Ultim’ora Jannik Sinner, buone notizie in arrivo: lo dice la classifica mondiale

Come succede ogni lunedì o all’inizio della seconda settimana dopo un torneo dello Slam sono arrivati gli aggiornamenti della classifica ATP con alcune conferme importanti. A cominciare dal risultato di Novak Djokovic che grazie alla vittoria di Melbourne (torneo saltato un annoi fa per le note vicende legate alla mancata vaccinazione) è tornato in testa alla classifica mondiale.

Il serbo è arrivato a quota 7070, scavalcando lo spagnolo Carlos Alcaraz fermo a 6730. Il greco Stefanos Tsitsipas, sconfitto in finale agli Australian Open, con 6195 è terzo seguito in top ten da Casper Ruud, Andrey Rublev, Rafael Nadal, Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Holger Rune e Hubert Hurkacz.

Il migliore degli italiani invece è Jannik Sinner, 17° con 2195 punti appena davanti a Lorenzo Musetti, 18° con 1925, Scivola più in basso, come previsto, Matteo Berrettini che è adesso al 22° posto con 1780. In tutto ci sono seiitaliani nei primi 100. Più sotto Lorenzo Sonego, in discesa di quattro piazze al 51° posto, Fabio Fognini che scivola al 62° e Marco Cecchinato, anche lui in discesa, al 95°. Tra i primi 200 del mondo ci sono altri undici italiani.

Futuro Sinner, il percorso sembra già scritto: i prossimi impegni del campione altoatesino

Come ha confermato Simone Vagnozzi, che in qualità di allenatore segue ormai tutti i giorni Jannik Sinner con la supervisione di Darren Cahill, i programmi del 21enne azzurro sono chiari. Ora per qualche giorno rimarrà ad allenarsi sui campi di Montecarlo che è diventata la sua nuova casa agonistica.

Nel mirino però ci sono i due Masters 1000 di marzo a Indian Wells e Miami che faranno terminare la stagione sul cemento per cominciare poi quella della terra rossa che porta al Roland Garros. Ecco perché Sinner starà fermo solo questa settimana per riprebdere a giocare in un torneo ATP già dal 6 febbraio a Montpellier, in Francia.

La testa di serie numero 1 è il danese Holger Rune er la seconda il polacco Hubert Hurkacz. Poi vengono lo spagnolo Pablo Carreno Busta e apunto Sinner. El Sud della Francia però sarà impegnato anche Lorenzo Sonego. A seguire, Sinner sarà in campo anche negli ATP di Rotterdam, dal 13 febbraio e di Marsiglia dal 20 febbraio.