Elodie-Iannone, svolta in arrivo: lei è pronta a mollare tutto. Dopo il Festival di Sanremo la cantante romana prenderà una decisione

Il suo presente è la musica, ma più in generale il mondo dello spettacolo. Nel suo futuro però ci sarà anche una famiglia e soprattutto il ruolo di mamma? Fino ad oggi Elodie non ne aveva mai parlato in modo così profondo, ma l’ultima intervista rilasciata a ‘Chi’ apre scenari inattesi.

Nessun dubbio ormai sulla sua relazione con Andrea Iannone, anche perché lei stessa qualche tempo fa a Verissimo aveva confermato di essere innamorata e coinvolta. Come sempre però non si mette fretta: “Non voglio correre, sono in un momento dove l’amore va nella direzione giusta, anche in modo inaspettato. C’è molto rispetto, tanta bellezza e poche incomprensioni. È un ragazzo pulito, buono, rispettoso, ha tante qualità”.

In effetti nel film Ti mangio il cuore, visto in anteprima al Festival di Venezia e ora disponibile sulle piattaforme streaming, Elodie aspetta un figlio. Un primo ruolo da protagonista al cinema in una condizione particolare, lo ammette lei stessa confessando di aver vissuto il parto sulla scena come se fosse stato reale, con la stessa sofferenza ed emozione.

Ma un figlio è anche nei suoi progetti? “Non bisogna fare un figlio per stare meglio, non deve essere un atto di egoismo. Bisogna farlo quando sei stabile. Il giorno che riuscirò a essere la donna che vorrei essere, e non lo sono ancora, lo farò”. Poi ha aggiunto che in questi anni, quindi anche quando stava con Marracash, non le è mai capitato di andarci vicino.

Elodie-Iannone, svolta in arrivo: il primo passo insieme ormai è stato fatto

Ci sono due progetti che al momento Elodie sta coltivando e presto porterà a termine. Due, come il titolo della canzone che sta portando sul palco del Festival di Sanremo, sul quale è tornata a distanza di tre anni dall’ultima volta.

Ma poi, tour permettendo, sarà tutta per Andrea Iannone dal quale è ormai inseparabile. Perché questo è il secondo grande progetto al quale sta lavorando, Lo aveva anticipato qualche settimana fa la rivista ‘Dipiù Tv’ e lo ha confermato adesso anche ‘Chi’ dedicando alla coppia un ricco servizio fotografico scattato per le vie di Milano.

La cantante lanciata da Amici da qualche tempo ha lasciato la sua comfort zone a Roma per trasferirsi a Milano, molto più vicina alla villa di Lugano che l’ex pilota della MotoGP aveva acquistato ai tempi in cui frequentava Belen Rodriguez. Solo il primo passo, perché l’intenzione è quella di andare presto a convivere. E intanto lui la sta aiutando ad arredare il suo nuovo appartamento e la accompagna in giro a fare compere.

Qualche tempo fa lei, intervistata da Vanity Fair, aveva spiegato cosa le interessa di Iannone. “È una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne”.

Ora invece ne parlano, tanto che lei è già andata a conoscere la famiglia di Andrea a Vasto, in Abruzzo. E più di recente sono riapparsi in una foto molto intima che li immortalava sorridenti e felici sotto le coperte. Con Belen Rodriguez era finita perché lei aveva preferito ricominciare insieme a Stefano De Martino, anche se poi avevano rotto di nuovo prima di riconciliarsi. Idem con Giulia De Lellis, perché lei alla fine aveva scelto di riprovarci con Andrea Damante.

Non solo Elodie, anche mamma Claudia negli ultimi giorni protagonista di una bella storia

A proposito di madre e di figli legati a Elodie, negli ultimi giorni ha parlato anche Claudia Marthe, la bellissima mamma della cantante romana. Lei è di origini creole, ma da quando è venuta a vivere nella Capitale non ha mai sentito differenza e questa è la suia risposta alle polemiche scatenate dalle dichiarazioni di Paola Egonu a Vanity Fair.

“In realtà non potrei definirlo un Paese che discrimina in base alla razza. Ci sono gli idioti, qui e altrove. Sono intollerabili, qui o altrove. E allora? Non facciamo più figli per paura degli stupidi? Resto disorientata dalle parole della pallavolista Paola Egonu che non voglio affatto giudicare, ma mi piacerebbe capire”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Marthe (@claudiart67)

La sua è stata un’esperienza complicata ma bellissima. Fin da piccola ha insegnato a Elodie e a suo sorella a riconoscere l’ignoranza, rispondendo con l’arma dell’autoironia. E lo consiglia anche alla pallavolista veneta: “Vorrei dire a questa bellissima ragazza che deve volersi più bene: è splendida, affermata, è italiana e non ha bisogno di essere riconosciuta come tale, lo è”.