Red Bull o Ferrari per il titolo? Un campionissimo snobba le big. Mancano tre settimane all’inizio del Mondiale di Formula 1

Il conto alla rovescia sta per concludersi. E con lui l’attesa, sempre più spasmodica, dei milioni di tifosi e appassionati di Formula 1 che non vedono l’ora di riascoltare il rombo assordante dei motori. L’appuntamento è già fissato per domenica 5 marzo, quando sul circuito del Bahrain andrà in scena il primo degli oltre 20 gran premi in calendario in questo campionato del mondo 2023. Una stagione che vede la Red Bull campione in carica partire con gli inevitabili favori del pronostico insidiata da vicino dai due principali team rivali, Ferrari e Mercedes.

Perlomeno questo in teoria, perchè nel mondo dello sport e dunque anche in quello dei motori le sorprese sono davvero dietro l’angolo. Sulla carta però la lotta per la conquista dei due titoli in palio, quello piloti e quello costruttori, dovrebbe coinvolgere solo le tre scuderie succitate. Max Verstappen vestirà, com’è ovvio che sia, i panni del favorito numero uno. Il 25enne pilota olandese ha conquistato gli ultimi due titoli consecutivi, il secondo dei quali senza avversari.

La Ferrari però nel corso della scorsa stagione ha riacquisito una competitività che sembrava perduta assumendo il ruolo, non marginale, di principale antagonista della scuderia di Milton Keynes. Le quattro vittorie ottenute nel 2022, tre con Charles Leclerc e una con Carlos Sainz, consentono al team di Maranello di guardare con rinnovata fiducia e un discreto ottimismo al futuro immediato.

Red Bull o Ferrari per il titolo mondiale? Alonso le snobba entrambe

Ma il dualismo Red Bull-Ferrari, spezzato dal possibile, forse probabile inserimento nella corsa al titolo della Mercedes con Hamilton e Russell annunciati in gran forma, per qualcuno non è affatto una certezza. E quando quel ‘qualcuno‘ è un fuoriclasse del livello di Fernando Alonso è più che giusto prendere nota e rifletterci su. Il 41enne pilota asturiano, per due volte campione del mondo al volante della Renault, investe del ruolo di outsider nella corsa al tiolo il suo compagno di squadra all’Aston Martin, Lance Stroll.

Il rapporto che lega l’esperto pilota di Oviedo al 24enne canadese ha radici profonde ed è lo stesso Alonso a spiegare tutto nei dettagli: “Conosco Lance da 11 anni – ha raccontato Fernando Alonso – ci siamo incontrati nel 2012 quando ero alla Ferrari e lui era nella Ferrari Academy. E conosco molto bene suo padre, Lawrence, da molti anni. È un mio grande amico”.

Un’amicizia profonda e sincera che ha portato i due a frequentarsi in più occasioni: “Sono stato a casa sua in Canada alcune volte, praticando diversi sport e passando del tempo insieme. Lance ha velocità e talento – ha concluso lo spagnolo, ricordando in particolare i notevoli risultati ottenuti da Stroll sotto la pioggia – e lo ha dimostrato molte volte, soprattutto in condizioni di bagnato”.

“Ricordo la sua pole position in Turchia – conclude il fuoriclasse asturiano – e altre sue eccellenti prestazioni sul bagnato. Per ottenere prestazioni di quel livello in condizioni difficili bisogna avere un feeling speciale con la macchina. Sono convinto che Lance, se aiutato a dovere dal team, sia in grado di vincere il titolo mondiale”.