Stefano Tacconi, l’ultimo aggiornamento è da piangere: lo fa davvero. Il peggio sembra essere alle spalle, arrivano notizie dall’ospedale

Dal 23 aprile dello scorso anno il tempo in casa di Stefano Tacconi e della sua famiglia è come sospeso. L’aneurisma che lo ha colpito mentre stava per partecipare ad un evento previsto ad Asti, la corsa all’ospedale e il trasporto ad Alessandria, le cure.

Il primo mese è stato quello più complicato perché non c’erano certezze sui danni che il malore poteva avere provocato nel suo cervello e nelle sue funzionalità. Poco alla volta però il dramma ha lasciato spazio alla speranza e fin da subito abbiamo capito che ogni giorno che passava era tempo guadagnato.

Fin da allora tra l’ex portiere di Avellino, Juventus e Genoa oltre che della Nazionale e i suoi tifosi c’è stato un tramite fisso. Il figlio Andrea che era con lui quel giorno e da allora non l’ha mai lasciato da solo, con il resto della famiglia. D’accordo con lo staff medico che ha seguito il padre fin dal primo momento, ha postato con regolarità aggiornamenti sulla sua condizione fisica.

Stefano Tacconi, l’ultimo aggiornamento è da piangere: cosa sta succedendo

Il 2022 si era concluso con un messaggio che aveva fatto emozionare tutti i fan di Stefano Tacconi: “Il più bel regalo di Natale” aveva scritto commentando sui social un video nel quale appariva il padre, finalmente in piedi mentre aiutato da un deambulatore faceva i primi passi.

Un tratto di corridoio, quello dell’ospedale di Alessandria che da più di nove mesi è diventata la sua nuova casa e nessuno sa ancora per quanto. Qualche settimana dopo, ancora un aggiornamento sempre da parte di Andrea: “Papà sta continuando con la riabilitazione, i progressi sono piccoli ma gli obiettivi rimangono grandi, fra tanti, quello di avvicinarlo a breve a noi, la strada è ancora lunga e piena di trabocchetti ma insieme vinceremo“, aveva scritto.

Ovviamente non c’erano indicazioni sugli step successivi e soprattutto sulle tempistiche. Il lavoro impostato con Tacconi, così come con tutti quelli colpiti da aneurisma, è quello di recuperare poco alla volta tutte le funzioni e così sta facendo anche lui.

E adesso sappiamo che i progressi continuano. Perché nelle ultime ore su Instagram è apparso un nuovo aggiornamento, sempre da parte del figlio maggiore del campione. Un altro video del padre che sta ricominciando a camminare con passo sempre più deciso: “Sempre meglio. Un passo alla volta”.

Tutti accanto a Stefano: il dolce messaggio per Gianluca Vialli che non si era dimenticato

Stefano Tacconi e il figlio Andrea da qualche anno hanno messo in piedi un’attivista di produzione e distribuzione di vini pregiati. Girano tutta l’Italia e ogni volta è un grande abbraccio, i ricordi per un giocatore che ha lasciato un’impronta indelebile nel calcio italiano.

Ancora di più adesso dop quello che gli è successo. Fin da subito tantissimi tifosi, anche quelli di squadre diverse dalle maglie indossate dall’ex portiere, non hanno fatto mandare il loro affetto. E alcuni, almeno nei primi tempi, hanno fatto appostamenti fuori dall’ospedale con gli striscioni per fargli sentire che combattevano con loro.

Ma anche gli ex compagni. Come Gianluca Vialli, scomparso ad inizio gennaio: quando è successo, ancora una volta è stato Andrea Tacconi a parlarne. “Anche se soffrivi hai mandato un videomessaggio a papà per dargli forza. Non ti dimenticheremo mai, grazie Gianluca”.