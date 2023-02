Francesco Totti di nuovo papà? L’indizio su Noemi scatena i social. Rumors e voci clamorose sul futuro dell’ex capitano della Roma

E’ trascorso più di un anno da quando Francesco Totti ha iniziato a vivere la sua nuova relazione con la bella imprenditrice romana Noemi Bocchi. Un incontro casuale durante un torneo di padel, al quale entrambi partecipavano, la scintilla della passione che si accende immediata e giorno dopo giorno il flirt che si trasforma in una storia d’amore a tutto tondo. Una liaison tenuta quasi nascosta fino al giorno in cui l’ex capitano della Roma e Ilary Blasi annunciarono la fine del loro matrimonio.

Da quel momento Totti e Noemi Bocchi sono usciti serenamente allo scoperto, rendendo pubblico il loro rapporto che col passare del tempo è andato via via consolidandosi a tal punto da prendere una decisione chiave: la convivenza sotto lo stesso tetto. Non più tardi di tre mesi fa l’ex fuoriclasse e bandiera giallorossa e la bionda manager hanno acquistato un lussuoso appartamento nella zona nord della Capitale.

Una dimora bella e accogliente in cui sono andati a vivere insieme ai figli di lei e ospitando spesso e volentieri i tre figli che Totti ha avuto dalla ex consorte. Una classica famiglia allargata moderna, se così la vogliamo definire. Un nucleo familiare che a sorpresa potrebbe crescere ulteriormente. E’ già da qualche settimana che si infittiscono le voci in merito a una presunta gravidanza di Noemi Bocchi, indiscrezione finora che non ha ricevuto alcuna smentita da parte dei diretti interessati.

Francesco Totti di nuovo papà? Noemi Bocchi potrebbe essere in dolce attesa

Ma negli ultimi giorni i rumors si sono fatti ancora più forti e insistenti. E c’è un indizio in tal senso che non può non alimentare l’ipotesi di una gravidanza di Noemi Bocchi. A lanciare definitivamente la clamorosa indiscrezione è il popolare settimanale Gente, che nell’ultimo numero ha svelato un inedito retroscena. La nuova compagna dell’ex capitano giallorosso avrebbe infatti lasciato inavvertitamente sul parabrezza della sua automobile una cartella clinica, che ha ovviamente insospettito tutti.

Francesco Totti e la sua nuova compagna si erano dati appuntamento in un noto ristorante della capitale. L’ex capitano romanista è arrivato in scooter insieme al figlio Cristian, Noemi si è presentata con la sua automobile insieme alla figlia e un amico di famiglia. La donna ha però lasciato la cartella medica in bella vista all’interno della sua macchina. Il particolare non è ovviamente sfuggito ai paparazzi che hanno fotografato tutto, alimentando il gossip.

Se così fosse vorrebbe dire che la nuova famiglia ha trovato la sua perfetta dimensione. Un altro figlio sarebbe l’ideale elemento di congiunzione tra le due famiglie. I cinque figli che Totti e la Bocchi hanno avuto dai precedenti partner avrebbero dunque un fratellino nato da questa nuova relazione.

In attesa di un’eventuale conferma ufficiale a quella che ad oggi resta un’indiscrezione, trovano una secca smentita le ipotesi circolate qualche giorno fa a proposito di una prima vera crisi tra i due fidanzati. Totti e Noemi sono più uniti e innamorati che mai.