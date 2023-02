Leclerc a Sanremo, la reazione al duetto hot lascia i tifosi a bocca aperta. Il pilota della Ferrari era presente in platea al Teatro Ariston

Tre settimane. Mancano solo ventuno giorni all’inizio del mondiale di Formula 1 2023 e l’attesa si fa sempre più spasmodica. In casa Ferrari tutto o quasi è pronto al vernissage di martedì prossimo, il giorno della presentazione della nuova macchina che farà il suo esordio domenica 5 marzo nel Gran Premio del Bahrain. Il compito di riportare il titolo piloti a Maranello dopo ben sedici anni spetterà ai due giovani e talentuosi piloti del Cavallino Rampante, Carlos Sainz e a Charles Leclerc.

Proprio il 27enne pilota monegasco, in attesa della nuova stagione, si sta godendo gli ultimi giorni di relax e approfittando dell’occasione ha deciso di assistere dal vivo all’ultima serata del Festival di Sanremo. Leclerc, salutato all’inizio della kermesse canora dal conduttore e gran cerimoniere della serata, Amadeus, era seduto in platea accompagnato da un suo vecchio amico, il pilota Antonio Fuoco della HyperCar, la Ferrari 4999P. Fuoco ricopre da tempo anche il ruolo di pilota di sviluppo della Scuderia di F1.

Per Leclerc si tratta degli ultimi scampoli di tempo libero, visto che tra qualche giorno prenderà parte ai test prestagionali proprio in vista dell’inizio del mondiale. Inutile sottolineare quanto sia febbrile l’attesa per vedere all’opera la nuova Ferrari che da quest’anno avrà un nuovo team principal. Non vedremo più Mattia Binotto a capo del muretto, ma il manager francese Frederic Vasseur, scopritore e amico di Charles Leclerc.

Leclerc a Sanremo, la sua espressione al duetto Rosa Chemical-Fedez fa impazzire i fan

La presenza di Charles Leclerc al Festival di Sanremo è stata una delle sorprese della serata conclusiva. Nessuno immaginava che il ferrarista sarebbe stato lì, tra le prime file. È stato lui stesso a svelare l’arcano quando, nel tardo pomeriggio di sabato, ha pubblicato una storia su Instagram nella quale annunciava il suo arrivo all’Ariston. “Stiamo scaldando la voce… Arriviamo“, ha scritto nel testo sull’immagine che lo ritraeva sorridente. Ad accoglierlo l’intero staff di presentatori e influencer, tra cui ovviamente Fedez.

Ma il clou, del tutto inatteso e non programmato, della serata che ha visto quasi coinvolto lo stesso pilota monegasco è avvenuto nel momento in cui uno degli artisti in gara, Rosa Chemical, è sceso dal palco dirigendosi verso Fedez. Tra i due è andato in scena un duetto piuttosto spinto, sotto lo sguardo attonito degli spettatori in sala.

Tra questi lo stesso Leclerc che seduto nella fila alle spalle di Fedez ha osservato tutto con un’espressione che ha scatenato i commenti dei suoi tantissimi tifosi. La scena è diventata nel giro di qualche ora un video virale che ha ricevuto migliaia di clic e di retweet. La mano sul mento, lo sguardo fisso senza tradire la minima emozione: Leclerc ha assistito alla sena hot senza battere ciglio.

Ma dalla prossima settimana non ci sarà più spazio per i divertissement e per le incursioni nel mondo dello spettacolo: è arrivato il tempo di scaldare i motori e di riportare la Ferrari ai vertici dell’automobilismo mondiale.