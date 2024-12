Stangata Marquez, mondiale 2025 compromesso: cosa succede

Il campione spagnolo parte indietro, il suo rivale ne è certo: parole dure in vista del 2025 in MotoGP

La MotoGP è in pausa e tutti i team sono al lavoro per prepararsi alla stagione 2025. La vittoria di Jorge Martin ha definitivamente aperto nuovi scenari per il campionato motociclistico più importante del mondo, con il trionfo di un team satellite per la prima volta nella storia.

Il passaggio dello spagnolo all’Aprilia, però, genera quantomeno incertezza sul futuro dei contendenti al titolo, soprattutto perché, dall’altra parte, Ducati ha ingaggiato Marc Marquez. Al fianco di Bagnaia lo spagnolo formerà un vero e proprio dream team, come dichiarato dallo stesso direttore tecnico Davide Tardozzi.

Ma riusciranno a gestire due piloti così forti e così predominati all’interno dello stesso box? Questo è il vero interrogativo da porsi in vista della prossima stagione. Nonostante i vari tentativi di placare la tensione sia da parte dei membri del team che da parte dei piloti stessi, i dubbi restano e rimarranno per buona parte della prossima stagione. C’è però chi è già abbastanza sicuro sullo scenario che si aprirà l’anno prossimo all’interno del box Ducati, su chi riuscirà ad avere la meglio o, almeno, su chi partirà avanti rispetto agli altri.

Bagnaia-Marquez, Martin non ha dubbi: ecco chi parte favorito

A parlare questa volta è stato il loro primo rivale Jorge Martin. Il pilota campione del mondo con la Ducati del team Pramac si trasferirà in Aprilia a partire dalla prossima stagione. Chi meglio di lui, però, conosce i suoi rivali e chi meglio di lui sa cosa aspettarsi da entrambi.

“Vedo Pecco come il favorito. Però non voglio ingannarvi, guardando i dati ho visto cose di Marc e a volte mi sono detto: ‘cavolo, per come sta andando la sua moto qui, sta andando molto veloce [..] credo che con la GP25 abbia sicuramente un margine di miglioramento, ma penso che Pecco sia a un livello molto difficile da raggiungere”, questo l’avvertimento di Martin per Marquez, pronto comunque a giocarsi le sue chance per tornare alla vittoria del titolo che gli manca dal 2019.

Rivedremo tutti in pista il prossimo febbraio in occasione dei Test ufficiali in vista dell’inizio del mondiale del MotoGP, previsto il primo weekend di marzo con il GP di Buriram in Thailandia, il primo delle 22 gare in calendario fino all’epilogo previsto a novembre a Valencia