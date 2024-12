Europa League, la Lazio nella tana dell’Ajax. Scelte e dubbi di Baroni

Tempo di Europa League stasera, con in campo le due romane. Se la Roma sarà impegnata alle 18.45 in casa contro il Braga, per la Lazio l’impegno è sicuramente più ostico. La formazione di Marco Baroni sarà infatti impegnata nella complicata trasferta di Amsterdam, dove affronterà l’Ajax di Francesco Farioli. Marco Baroni deve gestire le forze dei suoi anche in vista della sfida contro l’Inter, ecco le probabili scelte da parte dell’allenatore biancoceleste.

La probabile della Lazio:

LAZIO: Mandas; Lazzari, Gigot, Patric, L. Pellegrini; Rovella, Dele-Bashiru; Tchaouna, Pedro, Noslin; Castellanos