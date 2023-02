Trema ancora la panchina in casa Salernitana, Davide Nicola è nuovamente a rischio esonero. Il tempo e i risultati non sono a favore del tecnico, che dopo l’esonero di metà gennaio ha ottenuto una sola vittoria e tre ko.

Esattamente un mese dopo, solo 4 punti nel 2023

La storia si ripete dopo un mese esatto. Davide Nicola, artefice della salvezza granata nello scorso campionato, verosimilmente lascerà la guida tecnica della squadra, nuovamente.

Infatti per lui il primo esonero è arrivato dopo il pesantissimo ko contro l’Atalanta per 8-2, ma il ripensamento del presidente Iervolino ha riportato immediatamente il tecnico in panchina. Solo tre giorni di lontananza dalla Salernitana, nessuna gara saltata e il clima di tensione momentaneamente rientrato.

Un falso allarme? Se così si può definire, si. Ma in realtà a parlare chiaro sono sempre stati i risultati che faticano ad arrivare per i campani, da inizio anno infatti sono stati solo 4 i punti ottenuti in sette gare.

Verosimilmente adesso che il tempo stringe Davide Nicola è nuovamente a rischio esonero, e Iervolino sarà forse costretto a mettere da parte i sentimentalismi e scindere l’impresa salvezza portata a termine lo scorso anno con la stagione in corso, tutt’altro che soddisfacente. Soprattutto dopo l’ultima pesante sconfitta arrivata nello scontro diretto per la salvezza contro il Verona.

I nomi dei possibili sostituti

I nomi dei possibili sostituti di Nicola sono molteplici. In pole, ancora come a gennaio, Leonardo Semplici adesso nel mirino anche dello Spezia. A seguire il più quotato sarebbe Francesco Farioli, ma sullo sfondo profili del calibro di Vincenzo Montella, Eusebio Di Francesco, Beppe Iachini, Andrea Pirlo e Paulo Sousa, quest’ultimo avrebbe chiesto garanzie per la prossima stagione, in merito anche al suo ruolo sul mercato riguardante le scelte di compravendita dei giocatori.