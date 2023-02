Final Eight, disastro Olimpia Milano: Brescia in semifinale

Olimpia Milano-Virtus Bologna era la finale più attesa della Frecciarossa Final Eight della Coppa Italia 2023 della Lega Basket, ma non ci sarà. Ieri, di fronte allo sparuto pubblico del Pala Alpitour di Torino l‘EA7 Olimpia Milano ha scritto un nuovo capitolo di una stagione orribile. La squadra di coach Ettore Messina ha perso 75-72 contro la Germani Brescia, eliminata dalla Coppa di cui era bi-campione in carica.

OLIMPIA MILANO, UNA STAGIONE DA DIMENTICARE

Era cominciata con un mercato stellare e doveva essere la stagione del ritorno alla Final Four di Eurolega. Si sta invece trasformando in un incubo la stagione dell’Olimpia Milano. La squadra di Ettore Messina, che con ogni probabilità non arriverà nemmeno ai playoff di Eurolega, ha già praticamente fallito tre obiettivi stagionali e i presupposti per la post-season del campionato non sono granché.

Ieri è andato in scena l’ennesimo capitolo che spiega come l’enorme budget non è tutto. La squadra milanese è scesa in campo supponente e svogliata. Nel secondo quarto il parziale di Brescia è stato imbarazzante, così come l’indolenza nell’ultimo quarto dopo aver rimontato e trovato il vantaggio. Una battuta d’arresto subito dopo quella che sembrava una piccola rinascita con le cinque vittorie di fila tra campionato ed Eurolega. Non è bastato nemmeno l’arrivo del nuovo playmaker Shabazz Napier per organizzare la confusione che regna in casa Olimpia.

Non ci sarà la finale attesissima. Non ci sarà Milano che torna subito a Casa. Ora toccherà alla Virtus, che è attesa dalla difficile sfida contro l’Umana Reyer Venezia (oggi alle 18).

Non ci sarà ovviamente il tris di Coppa Italia per l’Olimpia Milano, vincitrice nel 2021 e nel 2022. Messina non risparmia critiche ai suoi parlando di “Difesa indecente“, e intanto aggiorna in negativo uno dei suoi innumerevoli record. Il tecnico catanese non perdeva ai quarti di Coppa Italia dal 1991 e, fino a ieri, aveva un record di 14 vittorie e 1 KO.

CAPOLAVORO BRESCIA; SABATO SEMIFINALE DI COPPA ITALIA CONTRO PESARO

Se da una parte c’è il disastro Olimpia, dall’altra la Germani Brescia può festeggiare. La squadra di coach Alessandro Magro arrivava alla Coppa con un parziale aperto di 6 KO di fila in Serie A. Dopo un primo quarto giocato alla pari, la voglia della Leonessa di sbranare la partita, riscattare l’ultimo mese negativo e fare il colpo grosso, ha prevalso sull’Olimpia. Una prestazione corale con ben 5 giocatori in doppia cifra. Una performance da cui Brescia ripartirà per guardare con positività al campionato, ma soprattutto per la semifinale con Pesaro, che in serata ha battuto Varese 84-80.