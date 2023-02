Rafa Nadal, pessime notizie per i fan: futuro a rischio. Il campione spagnolo è fermo dagli Australian Open e le novità sono allarmanti

Un anno fa la stagione per lui era partita alla grandissima con la vittoria negli Australian Open 2022 complice l’assenza forzata di Nole Djoikovic. Ora però per Rafa Nadal giocare a Melbourne si è trasformato in un problema che lo costringe a fare da spettatore.

L’infortunio allo psoas iliaco subito nel secondo turno sul cemento australiano nella partita contro McDonald di fatto significa l’ennesimo stop. Un calvario cominciato due anni fa, quando il campione spagnolo era stato messo ko dai suoi problemi al piede che hanno avuto bisogno di molto tempo prima di essere risolti.

E di nuovo nel 2022, perché dopo il trionfo sulla terra del Roland Garros è stato costretto a fermarsi di nuovo saltando tutta la parte estiva compresa Wimbledon. E il finale della stagione, complice una condizione imperfetta, è stato complicato.

Rafa Nadal, pessime notizie per i fan: nessuino sda quando tornerà in campo

Rischia di essere così anc he adesso, perché nessuno in realtà sa quando lo potremo rivedere in campo. Il suo fisico, dopo 20 anni di attività ad altissimi livelli, è decisamente provato e lo costringe ad un nuovo tagliando.

Così nelle ultime ore è arrivata la notizie più dolorosa per i suoi fan. Lo stop sarà di almeno 8 settimane e così il 22 volte campione dello Slam sarà costretto a saltare l’ATP250 di Doha, al via dal 20 febbraio e anche l’ATP500 di Dubai che comincerà la settimana successiva. Finora era regolarmente iscritto ma si è cancellato.

Rimangono quindi da capire i piani del 36enne maiorchino. In teoria potrebbe a puntare su un ritorno a inizio marzo, con il doppio appuntamento in Florida dei Masters 1000: dal 6 marzo Indian Wells, dove difende i 600 punti della finale raggiunta nel 2022, e due settimane dopo Miami dove in realtà non gioca da sei anni.

L’alternativa sarà quella di saltare tutta la stagione primaverile sul cemen to americano e ripresentarsi poi ad aprile sulla terra. Si giocheranno Barcellona, Montecarlo, Madrid, e Roma prima di arrivare al Roland Garros, campi buoni per testarsi.

Il futuro di Rafa Nadal visto dallo zio ex allenatore: ha ancora un obiettivo preciso

Del futuro di Rafa Nadal recentemente ha parlato anche lo zio. Perché fino ad un paio di anni fa Toni Nadal è stato il suo allenatore e la sua coscienza in campo. Poi hanno deciso di separarsi e lui adesso segue un altro giovane e brillantissimo talento il canadese Felix Auger-Aliassime che nell’ATP di Rotterdam ha appena eliminato Lorenzo Sonego.

Intervistato dall’edizione spagnola di Vanity Fair ha raccontato quello che si aspetta dal futuro del nipote, che resta uno dei più grandi di sempre: “Dopo aver affrontato tanti problemi nell’ultimo anno che ha finito con troppi infortuni, i piani futuri non vanno oltre il prossimo torneo. Non sai mai veramente come andranno le cose”.

Lui è convinto che abbia almeno un’ultima cartuccia importante da sparare, per riscrivere ancora una volta la storia. “Rafael è nel circuito professionistico da quando aveva 16 anni ed è una cosa che si paga: è facile che il corpo ceda da un giorno all’altro. Ma confido che possa sollevare il trofeo del Roland Garros quest’anno e poi vedremo”. Sarebbe la quindicesima per lui a Parigi e comunque in futuro non lo batterà nessuno.