Napoli, reazione veemente a Udine: tris in rimonta dopo un gran secondo tempo

Reazione d’orgoglio del Napoli che torna al successo e lo fa in rimonta a Udine. Nella prima frazione sono i bianconeri a passare in vantaggio grazie al gol di Thauvin, lesto a ribadire in rete la respinta sul rigore parato da Meret. Nel corso della ripresa la squadra di Conte cambia marcia e pareggia con Lukaku. Poi Neres si scatena e innesca l’autogol di Lautaro Giannetti dopo una bell’azione personale in dribbling. Il tris porta la firma di Anguissa, che chiude la partita. Riecco l’acuto dopo la doppia sconfitta con la Lazio tra Coppa Italia e campionato.

Con quest’affermazione il Napoli sale a quota 35 punti a 2 lunghezze dall’Atalanta.