L’episodio che ha fatto infuriare la Juventus

Episodio clamoroso al termine di Juventus-Nantes. Fallo di mano netto del difensore del Nantes che toglie dalla porta un colpo di testa di Bremer. Poteva essere gol, senza l’intervento di mano, arbitro richiamato al Var ed il fischietto portoghese si inventa un clamoroso fallo da parte di Bremer.

Un episodio clamoroso, che ha portato Allegri a commentare così a fine partita: “Inutile stare a dire, mano, rigore, c’era il secondo giallo, abbiamo fatto 1-1, potevamo fare meglio tecnicamente nella velocità di palla. Dopo l’1-0 abbiamo smesso… abbiamo fermato questa palla, andavamo troppo al rallentatore. Su questo dobbiamo assolutamente migliorare. Poi abbiamo preso l’1-1 dopo che potevamo fare il 2-0 su un contropiede e poi ci siamo riaccesi. Abbiamo avuto la possibilità di andare sul 2-1, con diverse occasioni, però bisogna dare continuità soprattutto in queste partite dove c’era bisogno di segnare più gol. E’ inutile piangersi addosso perchè non serve assolutamente a niente. Dobbiamo conquistarci la qualificazione in Francia, ma ora dobbiamo pensare allo Spezia perchè in campionato dobbiamo risalire la china”.