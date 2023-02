Infortunio Dybala, colpo di scena: è ufficiale l’esito degli accertamenti. L’attaccante argentino si è infortunato contro il Salisburgo

Tra il primo e il secondo tempo del match contro il Salisburgo, valido per l’andata dei play off di Europa League, in casa Roma è scattato l’allarme per le condizioni di Paulo Dybala. Il 29enne attaccante argentino, la cui presenza è considerata imprescindibile da Josè Mourinho, non è rientrato in campo dall’intervallo. “Mi ha detto che non era in grado di giocare il secondo tempo“, le parole dello Special One rilasciate nella conferenza stampa del dopo gara.

L’ex attaccante della Juventus ha infatti seguito la ripresa dalla panchina, rimanendo seduto per l’intera durata della seconda frazione e mettendo in mostra una vistosa fasciatura alla gamba sinistra. Per più di qualche ora si è temuto il peggio, alla luce del precedente infortunio muscolare accusato da La Joya nel mese di ottobre, un problema che lo ha tenuto lontano dai campi per un mese e mezzo.

Del resto, la fragilità muscolare è da sempre il vero tallone d’Achille dello straordinario attaccante argentino esploso quasi dieci anni fa con la maglia del Palermo. Mourinho, che per Dybala stravede letteralmente (“Quando lui tocca il pallone c’è una musica diversa“), oltre al danno per la sconfitta di misura rimediata a due minuti dalla fine ha temuto di dover fare a meno per molto tempo del suo gioiello.

Infortunio Dybala, colpo di scena: Mourinho tira un sospiro di sollievo

Perdere a lungo Dybala avrebbe voluto dire, con buone probabilità, dire addio all’Europa League e compromettere in campionato la corsa alla qualificazione in Champions per la prossima stagione. Nel corso della mattinata di venerdì erano in programma gli esami di rito a cui La Joya avrebbe dovuto sottoporsi per verificare la reale entità dell’infortunio rimediato alla gamba sinistra. E l’esito di tali accertamenti ha regalato un sorriso a tutto l’ambiente giallorosso.

Non c’è alcune lesione al flessore della gamba sinistra per Paulo Dybala, ma solo un leggero sovraccarico. È quanto emerso dalla risonanza magnetica a cui l’attaccante argentino è stato sottoposto in seguito al fastidio accusato alla fine del primo tempo contro il Salisburgo. Un bel sospiro di sollievo per l’ex bianconero e per la Roma che potrà disporre del suo giocatore più forte in occasione della gara di ritorno contro gli austriaci giovedì prossimo all’Olimpico.

Rimane viceversa in forte dubbio la presenza de la Joya domenica sera contro il Verona nel match valido per la 23/a giornata di campionato, la quarta di ritorno. Le prossime ore saranno in tal senso decisive: considerato che la sfida contro gli scaligeri si disputerà domenica sera alle 20.45, esistono i margini per un ritorno in campo dell’argentino.

Ad oggi però appare probabile che Dybala contro i gialloblu non vada oltre una presenza in panchina: Mourinho infatti ha lasciato intendere di volerlo preservare proprio in vista della sfida di giovedì prossimo contro il Salisburgo. La Roma per accedere agli ottavi di Europa League deve vincere con due gol di scarto, evitando se possibile i tempi supplementari.