Dybala-Roma, addio a giugno? Un top club vuole pagare la clausola. L’attaccante argentino è arrivato nella Capitale a parametro zero

E’ stata la trattativa più calda della scorsa estate, la più seguita da quotidiani sportivi e siti di mercato. Alla fine a strappare lo svincolato Paulo Dybala alla concorrenza, soprattutto interna, è stata la Roma del presidente Dan Friedkin. Un’operazione per certi versi sorprendente, che ha mandato letteralmente in estasi i tifosi giallorossi, consapevoli delle straordinarie qualità dell’attaccante argentino. E finora la Joya non ha deluso la fiducia e le aspettative che a Trigoria erano riposte in lui.

Nonostante l’ennesimo grave infortunio muscolare che lo ha tenuto lontano dai campi per quasi due mesi, l’ex stella della Juventus ha avuto il tempo di trascinare la squadra giallorossa nei quartieri alti della classifica, in piena corsa per un posto in Champions League. A suon di gol e di assist, Dybala ha rappresentato il valore aggiunto di una squadra che durante la sua lunga assenza non riusciva più a vincere una partita, scivolando desolatamente fino quasi a metà classifica.

Josè Mourinho in più di un’occasione ha tenuto a sottolineare quanto sia imprescindibile la presenza dell’attaccante neo campione del mondo: “Quando Paulo tocca il pallone si ascolta una musica completamente diversa“. Anche lo Special One è rimasto stregato dalla classe cristallina che Dybala ha messo in mostra con la maglia della Roma. Ma la permanenza dell’argentino nella Capitale, diversamente da quanto si possa credere, rischia di durare lo spazio di una sola stagione.

Dybala-Roma, è già addio a giugno? La clausola è un’esca per le big d’Europa

Le sue prestazioni a cinque stelle hanno infatti attirato l’attenzione e il concreto interesse di parecchie società di primo piano, soprattutto straniere. Sembra infatti difficile che La Joya possa cambiare maglia rimanendo in Serie A, soprattutto per ragioni di carattere meramente economico. L’ingaggio di Dybala in relazione all’età, in questo preciso momento storico, è insostenibile per quasi tutti i club italiani.

Molto più facile immaginare che si scateni un’asta tra qualche big del vecchio continente, in particolare spagnole e inglesi. Un interesse favorito dalla presenza, nel contratto stipulato tra la Roma e il giocatore, di una clausola rescissoria di circa 12 milioni di euro. Una cifra ampiamente alla portata di parecchie grandi d’Europa e che consentirebbe a Dybala di cambiare maglia già durante la prossima sessione estiva di mercato.

Ed è proprio la presenza di questa clausola nel contratto dell’ex attaccante bianconero, scrivono in Inghilterra, che potrebbe convincere un grande club come il Manchester United ad investire su di lui in vista della prossima stagione. I Red Devils potrebbero virare sulla Joya alla luce delle enormi e insormontabili difficoltà incontrate per arrivare ai primi due obiettivi per rinforzare l’attacco, Harry Kane e Victor Osimhen.

La Roma dal canto suo ha poche chance di trattenere Dybala: solo l’eventuale qualificazione in Champions League e l’ancor più ipotetica permanenza in panchina di Josè Mourinho potrebbero convincere Paulo Dybala a disputare una seconda stagione in maglia giallorossa.