Sky Sport, regalo agli abbonati: una proposta incredibile. Il 2023 comincia con una notizia bomba che cambierà tutto il mercato

Il business delle pay-tv in Italia è certamente legato allo sport in generale e al calcio in particolare. Ecco perché la battaglia per i diritti sulla Serie A per il momento è bloccata dallo slittamernbto al 2026 e quella per la Champions League sta per partire. Ma Sky Sport ha pronto un regalo pazzesco per i suoi abbonati.

Una proposta nuova che parte dal un progetto clamoroso. Secondo il sito specializzato Sport Business infatti la pay-tv controllata da Comcast avrebbe comprato i diritti televisivi dei tornei ATP e WTA a partire dal 2024 per Germania, Regno Unito, Irlanda, Austria, Svizzera e anche Italia. Un accordo con durata quinquennale e nel quale rientrerebbero quasi tutti i tornei ATP e quasi tutti i tornei WTA.

In particolare nel nostro Paese potrebbero rimanere fuori gli Internazionali BNL d’Italia a Roma per i quali i diritti domestici sono venduti separatamente, come per tutti i tornei Masters 1000 o WTA 1000. Ci guadagnerà comunque anche DAZN che lavora come agente per ricollocare i diritti del circuito femminile sui vari mercati e quindi sarà pagata a parte.

Sky Sport, regalo agli abbonati: un accordo che cambia tutto, ecco cosa può succedere

In effetti già dallo scorso anno sul canale 205 c’è Sky Sport Tennis che trasmette molti tornei del circuito ATP più Wimbledon. Ma è facile immaginare che i canali possano diventare almeno due per riuscire a coprire al meglio anche i tornei del circuito femminile.

Rimane da capire cosa succederà con SuperTennis, il canale della Federazione Italiana che è anche sul pacchetto di Sky Sport. Una delle ipotesi è che Sky si accordi proprio con SuperTennis per trasmettere tutti i match che non riesce a caricare sul suo canale ad hoc.

Oppure potrebbe optare per un’offerta on demand da dedicare agli appassionati che puntano soltanto su certi giocatori e certi campioni. Tyutto questo ovviamente in attesa che Sky ufficializzi l’accordo con ATP e WTA.

Non solo sport, Sky ha un’offerta buona anche per gli altri abbonati ed è molto interessante

Sky negli ultimi giorni ha lanciato nuove offerte anche per aumentare i clienti di Sky Glass, la prima smart tv con il marchio della pay tv di Comcast che è arrivata sul nostro mercato lo scorso settembre. Si può avere Sky con 1 solo euro di anticipo, è semplice e legale.

Nella fase di lancio per Sky Glass erano state pensate alcune offerte specifiche ora rinnovate. Attualmente infatti i tre modelli prevedono un prezzo di 11,90 euro al mese per 48 rate il modello da 43 pollici, 17,90 euro al mese per 48 rate il modello da 55 pollici, 23,90 euro al mese per 48 rate quello 65 pollici.

Le nuove proposte prevedono un anticipo di 1 euro per tutti modelli anziché 125 per il 43 pollici, di 135 euro per il 55 pollici e 145 euro per il 65 pollici. Per aderire alla proposta è comunque necessario sottoscrivere anche un abbonamento a Sky TV + Netflix, con Intrattenimento plus.

L’abbonamento è proposto a 18 euro al mese per 18 mesi, al posto di 30 euro al mese. Quindi a seconda del modello scelto parte da un minimo di 29,90 euro al mese a un massimo di 41,90 euro al mese, abbonamento compreso, con anticipo di 1 euro.