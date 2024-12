Lacrime per Hamilton: la rivelazione fa commuovere i fan

Lewis Hamilton, arriva una rivelazione che fa commuovere proprio tutti: dalla Mercedes alla Ferrari, ecco cosa è successo

La stagione di Formula 1 si è conclusa e la musica, rispetto ad un anno fa, non è cambiata. Max Verstappen ha dominato, facendo suo il quarto titolo mondiale consecutivo e riuscendo a difendersi dagli attacchi di una McLaren – sulla carta – più veloce ed affidabile per quasi tutta l’annata.

D’altro canto proprio la Scuderia di Woking è riuscita a laurearsi campione del mondo costruttori, anticipando la Ferrari per una manciata di punti. Un testa a testa che, sicuramente, si ripeterà nella prossima stagione. Ed il 2025 a Maranello sarà speciale per un motivo su tutti: il sentito addio di Carlos Sainz ma soprattutto l’approdo di Lewis Hamilton. Il pilota più vincente di sempre ha scelto la ‘Rossa’ per l’ultima tappa della sua carriera e – dopo anni di successi e soddisfazioni in Mercedes – dal 1 gennaio 2025 farà ufficialmente parte della famiglia Ferrari.

La separazione tra Hamilton e la Mercedes non ha lasciato indifferente nessuno e, anzi, continua ancora oggi a monopolizzare l’attenzione nel paddock. In attesa di vederlo in pista sfrecciare con la nuova vettura made in Maranello, per l’inglese è arrivato un messaggio sentitissimo, senza precedenti.

In lacrime per Hamilton: “Ci saremo sempre”

Il passaggio di Lewis Hamilton dalla Mercedes alla Ferrari è destinato a segnare un’epoca. Lo sa bene Toto Wolff, che negli anni ha costruito un rapporto speciale con il sette volte campione del mondo. Ed il Team Principal della Scuderia di Brackley ha trovato un modo commovente di dire addio al pilota più vincente della storia.

Dopo il Gran Premio di Abu Dhabi la Mercedes ha voluto diffondere un messaggio vocale inviato direttamente da Wolff a Hamilton, per salutarlo dopo anni di grandi successi – letteralmente irripetibili – insieme. Un legame eterno quello tra il team anglo-tedesco ed il 39enne di Stevenage, come sottolineato dallo stesso Toto con parole di grande affetto e stima nonostante il doloroso divorzio tra le parti. “Ciao Lewis, ho pensato di lasciarti una nota vocale. Come sempre. Sì, il momento è arrivato, tutti sapevamo che sarebbe arrivato. Abbiamo completato l’ultimo giro. La partnership più lunga e vincente della storia della Formula 1. Chi lo avrebbe detto quando abbiamo cominciato insieme il nostro viaggio?”.

Wolff ha proseguito con parole sentite ed i tifosi di Hamilton e della Mercedes si saranno sicuramente commossi ascoltando il resto del messaggio: “Qualunque cosa ci riservi il futuro, ricorda che noi saremo sempre la tua gente. Ognuno ha bisogno di una squadra, lo sai. Stammi bene amico mio. Ci vediamo in pista, non vediamo l’ora. È il messaggio più importante che abbia mai inviato”.

Il manager austriaco ha sottolineato, dunque, un legame indissolubile tra Mercedes e Hamilton. Nonostante tutto, nonostante la nuova imminente avventura in Ferrari che porrà Lewis come primissimo rivale della Scuderia di Brackley e di Wolff. Ma il loro rapporto andrà oltre. Come sempre.