Diego Maradona, lo sgarbo scatena la rabbia dei tifosi: è successo poco fa. I fan dell’ex Pibe de Oro scomparso due anni fa sono furibondi

Un rapporto che niente e nessuno potrà mai spezzare. Un amore sfrenato, illimitato, eterno. Il sentimento che i tifosi del Napoli provavano, provano e continueranno a provare nei confronti di Diego Armando Maradona è qualcosa senza eguali e con pochissimi termini di confronto a livello mondiale. Un legame indissolubile forgiatosi nel corso degli anni non solo per quanto l’ex Pibe de Oro ha realizzato in termini di risultati sportivi negli oltre sei anni in cui ha indossato la maglia azzurra.

Per i tifosi del Napoli Dieguito ha rappresentato il grande, compiuto riscatto sociale di una città troppo spesso bistrattata e maltrattata. “Ho iniziato ad amare Napoli e i napoletani con tutte le mie forze quando ho capito quanto razzismo ci fosse nel resto d’Italia contro di loro“. Questa frase che Maradona pronunciò in una celebre intervista rilasciata al giornalista e amico Gianni Minà ha contribuito a cementare il rapporto di reciproca complicità tra i tifosi azzurri e l’ex Pibe de Oro.

L’amore tra Maradona e Napoli è proseguito nel corso degli anni, trasformandosi e assumendo forme diverse. Ma la figura del numero 10 più grande della storia del calcio, forse secondo solamente a Pelè, permea ancora oggi i vicoli della città. Non c’è angolo del capoluogo campano che non conservi qualcosa del fuoriclasse argentino: una foto, una testimonianza, un pallone con la sua firma.

Diego Maradona, lo sgarbo fa infuriare tutta Napoli: cosa è successo

Da quando poi Maradona è scomparso in tutta la città sono aumentati a dismisura i murales con un suo ritratto. Artisti di tutto il mondo hanno prodotto spettacolari dipinti e opere raffiguranti l’ex numero 10 azzurro. E quanto accaduto poche ore fa in città è stato vissuto come un vero e proprio sfregio nei confronti di Maradona e della stessa Napoli. E’ accaduto infatti che la riproduzione in quadro del piede sinistro di Diego Armando Maradona ai Quartieri Spagnoli dove c’è il murale dedicato al campione argentino sia stata rubata senza che nessuno se ne accorgesse.

L’opera era stata dedicata al Pibe de Oro dal suo storico amico e manager Stefano Ceci. I ladri hanno compiuto la loro nefasta opera nel corso della notte ed è stata scoperta al mattino in un quartiere tutto tinto d’azzurro completamente dedicato all’argentino con sciarpe, magliette, adibito a festa e invaso da tifosi e turisti tutte le volte che c’è da ricordare Maradona come in occasione della sua morte o per il suo recente compleanno.

Ceci aveva fatto stampare su tela l’arto sinistro di Maradona, il suo piede, e lo aveva donato ai Quartieri Spagnoli in occasione del suo sessantaduesimo compleanno il 30 ottobre scorso. Si trattava di un altro cimelio dal valore inestimabile per ricordare l’argentino che molti tifosi avevano apprezzato e ammirato nel corso di questi mesi. Poi, poche ore fa, il clamoroso furto che ha mandato su tutte le furie tutti i tifosi azzurri. Il quadro prevedeva anche un QR Code per accedere a contenuti multimediali esclusivi.