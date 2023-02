Futuro Schumacher, arriva l’annuncio più bello: succederà di nuovo. Ci sono novità importanti per guardare con ottimismo alla stagione

Il mondo dello sport è fatto di storie circolari che hanno certamente un inizio ma non sembrano avere una fine. Come quella che lega la famiglia di Michael Schumacher al mondo della Formula 1, un legame ancora oggi molto forte.

Lo dimostrano gli attestati di stima che il campione tedesco riceve ancora a distanza di anni. Ma lo dimostra anche l’affetto che il Circus ha sempre riservato a chi gli vive accanto. Come Mick Schumacher che ha vissuto due stagioni difficili al suo debutto nel mondo dei grandi, anche per colpe sue, e ora è pronto a scrivere un a pagina nuova.

Il debutto con la nuova tuta della Mercedes non è solo un cambio di colori rispetto al rosso intenso della Ferrari o al biancorosso del Team Haas. Per lui significa crescere ancora e dover dimostrare che la fiducia accordata dalla squadra anglo-tedesca è stata ben riposta. E ora sul futuro di Schumacher torna a splendere il sole.

Futuro Schumacher, arriva l’annuncio più bello: ecco quello che succederà

Dopo l’addio alla Haas poteva veramente succedere che si prendesse un anno sabbatico lontano dalle piste, per dedicarsi ad altri. Ma a 23 anni Mick Schumacher sente di essere solo all’inizio del suo percorso e ha anche ammesso di aver sbagliato in alcune valutazioni.

Intervistato da ‘Auto Motor und Sport’ ha spiegato che all’inizio del 2022 ha avuto un approccio sbagliato e insieme al team hanno commesso alcuno errori nell’assetto della monoposto. Così sono stati costretti a ripartire da zero e dal GP del Canada si sono visti progressi importanti anche se non è bastato per la riconferma.

Oggi ha resettato tutto ed è pronto per la nuova avventura con la Mercedes,. Ma anche con McLaren perché sarà il terzo pilota pure lì: “Il mio obiettivo primario è rimanere in Formula 1. Non c’è alcuna garanzia, ma sono in una posizione comoda in cui penso di poter imparare molto in questa stagione”.

E non è tutto, perché in realtà il suo orizzonte si sposta già alla prossima stagione, quando potrebbe a tutti gli effetti rientrare in pista. “Alcune persone hanno già espresso il loro interesse per me durante l’inverno. Quindi qualcosa c’è. Vedremo nelle prossime settimane e mesi quando inizieranno le trattative. Il calendario è intenso, ma farò qualche gara di kart qua e là, che è probabilmente la cosa più vicina alla Formula 1”.

Mick Schumacher di nuovo in pista? Un collega non ha dubbi che possa succedere

Nessuna mancata riconoscenza alla Mercedes, anche perché in fondo lo stesso Toto Wolff un paio di settimane fa aveva detto di pensare per lui ad un ritorno dal prossimo anno con un altro team. Intanto però dovrà fare un lavoro prezioso al simulatore per il futuro di Hamilton e Russell, ma soprattutto sarà con loro ogni weekend e riceverà consigli preziosi.

Chi ha percorso la sua stessa strada nel recente passato è sicuro che Mick Schumacher tornerà. Come Esteban Ocon che alla fine del 2019 non era stato rinnovato dalla Force India (oggi Aston Martin) e l’anno successivo aveva ricominciato con la Renault/Alpine.

“Credo che tornerà in F1. Anche io sono stato fuori da questo sport e so come ci si sente a lasciare la F1 dopo due anni. Avendo fatto un duro lavoro, essermi dedicato anima e corpo, stare sempre al muretto è la cosa che mi ha riportato in pista,e sono sicuro che anche Mick avrà una possibilità di farsi rivedere”.