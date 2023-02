Bentornato Milan, Pioli: “Una settimana perfetta”

Bentornato Milan, è apparentemente giunto al termine il periodo buio che ha caratterizzato l’inizio del 2023 per i rossoneri. Dopo un gennaio tutt’altro che positivo, come successo lo scorso anno a partire da febbraio, il Milan cambia volto. Tre successi in altrettante gare che si sono fatti attendere e che adesso riportano il sereno tra i diavoli.

Fine crisi, tre clean sheet consecutivi

Tra infortuni che hanno fatto discutere e voci di corridoio riguardanti presunte tensioni tra i tesserati, il club rossonero ha attraversato un periodo di crisi non indifferente. Tempo al tempo come richiesto da Pioli, e i risultati sul campo iniziano ad arrivare. Tre clean sheet consecutivi mancavano da aprile, tre sfide in cui il Milan si è imposto di “corto muso”.

Concludere le partite sull’1-0 comporta certamente la sofferenza fino al 90’. Anche contro il cugino Monza nella ripresa i rossoneri hanno rischiato più volte, ma Tatarusanu si è fatto trovare pronto e ha ritrovato la fiducia del mister, del gruppo e dei tifosi. L’estremo difensore nel post gara ha detto la sua riguardo il cambiamento della squadra: “Abbiamo chiuso una settimana senza subire gol. È importante per il nostro morale, speriamo che questo ci spingerà per ritrovare la forma dell’anno scorso. Davanti a me ho una difesa più compatta e si è visto in queste partite”.

La diagnosi di Pioli: “Il Milan è guarito”

Non può che essere soddisfatto anche Stefano Pioli, il suo Milan dal nuovo volto ottiene vittorie essenziali sul campo. Il tecnico nel post partita fa la sua diagnosi: “Il Milan è guarito! Questa è stata la settimana perfetta, noi arrivavamo da un periodo complicato che ci ha fatto stare male. Tre vittorie senza subire gol con tre avversari così difficili come Torino, Tottenham e Monza sono un grande risultato”.

Occhi puntati ancora su De Ketelaere, il giovane fatica nel trovare il gol ma Pioli non ha dubbi: “Gli manca solo il gol: è giovane e sperava di fare di più. Segnare vorrebbe dire tanto, le occasioni stanno arrivando e sono certo che anche il gol arriverà: deve continuare a crederci e lavorare come sta facendo, le qualità ci sono”.