Juventus, Allegri vince e guarda all’Europa

Vince ma non convince, la Juventus in campionato continua a macinare punti nonostante prestazioni poco brillanti e torna ai margini della zona Europa. Aggancia il settimo posto in classifica e riapre il varco Europa in attesa del posticipo di questa stasera tra Torino-Cremonese.

L’Europa che conta non è poi così lontana

Si freme in attesa del verdetto del Collegio di Garanzia del Coni previsto a campionato in corso, ma contemporaneamente la Juventus procede a passo più che spedito. La squadra di Massimiliano Allegri non delizia con prestazioni degne di nota, ma il loro gioco è pur sempre funzionale in ottica classifica che li vede adesso ai margini della zona Europa.

I bianconeri riemergono dopo che i 15 punti di penalizzazione inflitti hanno drasticamente stravolto la stagione. Considerando gli attuali 32 punti, con gli ulteriori 15 i bianconeri avrebbero fiancheggiato l’Inter in seconda posizione.

Veniva difficile pensare ad un ritorno in scena in chiave Europa in tempi così stretti da parte della squadra di Allegri. Ma la Juventus stupisce, nonostante le critiche per il gioco basato sul “corto muso” i risultati arrivano e in fin dei conti contano solo quelli in attesa di novità in ambito extracampo.

Verosimilmente se la Corte Federale decidesse di rimodulare la penalizzazione la squadra di Allegri rientrerebbe in gioco per contendersi la Champions League.

Il piano B di Allegri

In caso contrario la squadra di Allegri punta tutto sul “piano B”. L’opportunità di accesso nell’Europa che conta viene data anche dall’Europa League e questo il tecnico livornese lo sa bene. Ma contro i Nantes non si è dimostrata affatto semplice l’impresa come visto nella gara d’andata terminata 1-1. Adesso conti alla mano, i bianconeri non possono permettersi di commettere errori e giovedì come dichiarato da Allegri si affronterà la gara come fosse una finale: “È una finale. Giovedì abbiamo avuto tantissime occasioni, abbiamo subito un contropiede dove siamo scivolati. Abbiamo buone possibilità di passare il turno”.