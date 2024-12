Atalanta, Percassi: “Dobbiamo tenere i piedi per terra, ora tutti ci rispettano”

L’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, ha parlato in occasione del Christmas Party: “Devo giudicare l’annata, mi sembra che sia stata strepitosa, considerando quello che abbiamo fatto come Atalanta in Europa League, vinta e che tutti ci invidiano, ma che oggi rispettano ancora di più. Abbiamo rapporto con tutte le società europee e ci fanno un sacco di complimenti. È un merito dei giocatori, del mister, di tutto lo staff, non solo quelli che lavorano in campo ma anche fuori, che sono indispensabili per noi. Abbiamo un gruppo di persone straordinarie, grazie a loro abbiamo raggiunto un obiettivo fantastica”.

Sulla stagione in corso: “Mi sembra che anche nel nuovo campionato non siamo messi malissimo, alle volte guardo la classifica e mi dico che non è vero. Non è che magari domani cambia e ritorniamo da dove siamo partiti? Dobbiamo tenere i piedi per terra, avere molta attenzione, perché è un settore difficilissimo e gestiamo una squadra che non può competere con le altre a livello di incassi. Però anche quest’anno siamo in una posizione di classifica molto forte”.

“A Zingonia ci sono delle persone straordinarie che ci invidiano tutti. Per questo dico brava, brava Atalanta. C’è mio figlio Luca che fa un lavoro notevole, mi dà una grande mano, mi lascia andare avanti su altri settori perché lui è una garanzia. Posso solo dire Forza Atalanta”.