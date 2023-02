Roma-Salisburgo, Mourinho fa i conti con l’infermeria

Non solo la Juventus, in Europa League a rappresentare l’Italia c’è anche la Roma di Josè Mourinho. I campioni in carica della Conference League cercano l’impresa. Domani nel ritorno della sfida contro il Salisburgo, la Roma cercherà di ribaltare l’1-0 beffa dell’andata in Austria. Calcio d’inizio di Roma-Salisburgo alle 21.

ROMA-SALISBURGO SI RIPARTE DALLO 0-1

Una sconfitta immeritata quella della Roma nella gara d’andata contro i Campioni d’Austria. Il club della Red Bull è riuscita, con una buona dose di fortuna, ad arginare la squadra capitolina e poi infliggerle il doloroso gol della vittoria quasi allo scadere con l’ex Boca Juniors, Capaldo.

Salisburgo-Roma è una gara che rimarrà alla memoria come stregata, ma Roma-Salisburgo dovrà essere un’altra musica.

L’imperativo è scendere in campo con lo stesso spirito e ribaltare quel gol. Per farlo servirà tanta freddezza sotto porta, per non fallire di nuovo le occasioni. La Roma d’altronde all’Olimpico vive ancora del ricordo della grande rimonta contro il Barcellona e domani, in piccolo la squadra avrà bisogno di quello spirito, di quel pubblico. E, infatti, la risposta ci sarà con lo stadio capitolino che viaggia verso l’ennesimo sold-out stagionale.

UNDICI TITOLARE SENZA DYBALA E ABRAHAM?

Ancora non si sa se Dybala e Tammy Abraham potranno essere della gara dal primo minuto. Mourinho ha parlato chiaro in conferenza stampa: “Vediamo domani. Non sono recuperati al 100%. Sono disponibili per aiutare, vediamo poi tutti insieme cosa decideremo“. Dybala aveva rimediato un problemino proprio all’andata col Salisburgo. L’argentino è un elemento da cui la Roma, in questa stagione, non può mai prescindere e quindi potrebbe anche partire dall’inizio per cercare il forcing nella prima ora di gioco. Abraham ha riportato una brutta ferita lacero-contusa sulla palpebra in avvio della gara il Verona, e per esserci vestirà una speciale mascherina studiata per l’occasione.

Non sarà però l’unico problema per Mourinho. Anche capitan Pellegrini resta in dubbio, almeno per cominciare dall’inizio: “Anche Pellegrini è in dubbio. Posso dire, però, che tutti e tre sono disponibili per aiutare. Per Pellegrini e Dybala era impossibile contro l’Hellas Verona, per domani vediamo“.

Per la Roma, ci sono però anche buone notizie, visto che dal primo minuto domani potrebbe esserci Georginio Wijnaldum: “Sta migliorando, con l’Hellas Verona ha aumentato l’intensità e posso dire che è un’opzione per noi. Non gli servono 5’, può darci una mano”.