Elisabetta Canalis, matrimonio al capolinea? L’indizio lascia a bocca aperta. La popolare showgirl sarda avrebbe preso una decisione del tutto inattesa

Si è trasferita negli Stati Uniti, per la precisione in California nella rutilante Los Angeles, per vivere insieme all’ultimo suo grande amore, il chirurgo americano Brian Perri. Lei è Elisabetta Canalis, modella e showgirl di origine sarda che dunque solo per amore ha abbandonato la carriera di conduttrice televisiva che la vedeva brillante e capace protagonista sulle reti Mediaset. La Canalis ha iniziato la sua attività sul piccolo schermo alla fine degli anni novanta come Velina del programma satirico di Canale 5, Striscia la Notizia.

Nel corso degli anni la showgirl sassarese ha preso parte a molti programmi di intrattenimento come valletta o come co-conduttrice. Un curriculum che si è via via arricchito fino al 2012, l’anno in cui tutto è cambiato all’improvviso da un momento all’altro. Archiviate la relazioni con Christian Vieri e con l’attore americano George Clooney, è arrivato l’incontro che ha cambiato la vita di Elisabetta Canalis.

Durante una festa organizzata da alcuni amici in comune in occasione di Halloween, la modella sarda conobbe il chirurgo americano Brian Perri, uomo maturo e intelligente. Un incontro fatale, da cui prese corpo una lunga e appassionata storia d’amore sfociata nel matrimonio. Nel 2014 Elisabetta e Brian sono convolati a nozze in una bellissima cerimonia che si è svolta ad Alghero, in Sardegna, l’amata terra d’origine della showgirl. Dalla loro relazione è poi nata la loro prima e unica figlia, Skyler Eva che ha da poco compiuto sette anni.

Elisabetta Canalis, matrimonio finito? Gli indizi sono molto chiari

Durante tutti questi anni, i due non hanno mai avuto problemi nel mostrarsi insieme sui social. Nonostante sia un uomo molto riservato, fino ad un anno fa Brian era una presenza fissa nelle storie e nei post pubblicati dall’ex Velina sul suo profilo Instagram. Poi all’improvviso lo scorso agosto, il 55enne chirurgo italo – americano è sparito dal profilo Instagram della moglie. Sono passati, dunque, ben sei mesi dalla loro ultima apparizione pubblica, un periodo che per i tempi social rappresenta un’eternità.

Per questo è forte il sospetto che la loro storia d’amore sia giunta al capolinea. Da tempo, in effetti, circolano con insistenza voci di crisi per la coppia. Da mesi Elisabetta non si fa vedere sui social insieme al marito, nonostante sia molto attiva su Instagram e mostri assiduamente la sua quotidianità: le sfilate, il lavoro, i viaggi e, soprattutto, la figlia Skyler Eva. L’unico assente è sempre il chirurgo americano. Ebbene, secondo il popolare settimanale ‘Oggi‘, questa prolungata assenza social indicherebbe una rottura del matrimonio: i due si sarebbero lasciati.

Si potrebbe pensare ad una maggiore voglia di privacy, ma Elisabetta continua ad essere molto attiva sul suo profilo e a condividere le sue giornate. In più, nel caso si trattasse di una fake news, la 44enne modella avrebbe semplicemente potuto usare la sua piattaforma per smentire i rumors.

Insomma, tutti gli indizi indicherebbero la fine della loro storia d’amore. In ogni caso, nessuno dei diretti interessati ha confermato la notizia e i fan della Canalis sono impazienti di scoprire cosa realmente stia accadendo tra i due. In passato, la modella sarda aveva rivelato di voler tornare a vivere in Italia un giorno, questo desiderio potrebbe aver causato una frattura nella coppia? Non resta che attendere una conferma ufficiale per scoprirlo.