Milan rientra Maignan, possibile convocazione contro la Dea

Il Milan lo si attendeva da tempo e adesso non appare più come un miraggio, Mike Maignan dopo cinque mesi di stop fa il suo rientro in gruppo e svolge gli allenamenti con la squadra.

Recap, per il Milan 22 partite senza Maignan

L’ultima apparizione con la maglia del Milan risale allo scorso 18 settembre, poi la sfida con la nazionale in Francia-Austria e da li un vicolo buio senza uscita.

Prima la lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro, il recupero semi immediato ed infine la ricaduta con la lesione al soleo. 22 partite saltate tra campionato e coppe con i rossoneri, oltre al mondiale in Qatar.

Cinque mesi di assenza che sono pesati e non poco in casa Milan. La crisi di gennaio, Tatarusanu che non sempre convince e dona sicurezza tra i pali e il rientro che continua a slittare di settimana in settimana. Insomma senza Maignan la squadra di Pioli ha faticato e si è dovuta arrangiare, seppur adesso sembra essere tornato il sereno in chiave risultati.

Obiettivo Tottenham

L’ex Lille ha fatto il suo rientro in gruppo durante la sessione di allenamento di ieri a Milanello e dopo la conferma di oggi si pensa già alla possibile convocazione di quest’ultimo domenica per la sfida contro l’Atalanta. Certamente a difendere i pali contro la Dea dal primo minuto sarà ancora Tatarusanu, ma occupare un posto in panchina verosimilmente non è rappresenta cosa da poco per il francese. Fa morale, per lui, per la squadra e per i sostenitori che rivolgono lo sguardo alla gara di ritorno degli ottavi di Champions League in casa del Tottenham in programma l’8 marzo.

Nonostante la luce in fondo al tunnel adesso si intravede per il Milan e per Maignan, resta invariata la necessità per i rossoneri di correre ai ripari nella prossima sessione di mercato. Maldini verosimilmente andrà alla ricerca di un secondo profilo interessante che possa darà sicurezza in casi di necessità.