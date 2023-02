Allarme Sinner, nuova mazzata per i fan: ora cambia tutto. Nemmeno il tempo di godersi gli ultimi risultati, un’altra cattiva notizia

Cosa manca a Jannik Sinner per fare il salto definitivo non solo nelle classifiche mondiali ma anche nella considerazione del grande pubblico? Un risultato importante nei tornei dello Slam, dove non è mai andato oltre i quarti di finale, ma anche un po’ di fortuna.

Perché anche questi primi due mesi del 2023 stanno confermando tutto quello che sapevano già del campione bolzanino. Sul suo potenziale sono pronti a scommettere tutti e in fondo i risultati delle ultime due settimane hanno confermato sul campo quello che può fare. Ma continua ad essere un campione fragile e anche di questo abbiamo la conferma.

La nuova mazzata infatti è arrivata a pochi minuti dal suo debutto negli ottavi del torneo ATP 250 di Marsiglia. Jannik doveva scendere in campo contro il giovane francese Arthur Fils e invece ha deciso di dare forfait. Tutto questo, dopo che invece solo un paio di giorni prima aveva confermato ufficialmente il suo impegno per la terza settimana di fila in campo. Così subito è scattato l’allarme, fino a quando non è arrivata la spiegazione ufficiale.

Allarme Sinner, nuova mazzata per i fan: le sue parole sono chiare

A bloccare Jannik Sinner questa volta non è stato un problema muscolare oppure un infortunio ai legamenti, come gli era successo nel recente passato. Piuttosto potrebbe essere più banalmente una forma di influenza che si sta portando dietro da qualche tempo.

Basta leggere le sue parole per capirlo: “Dopo Rotterdam ho iniziato a sentirmi male. Negli ultimi giorni avevo poca energia e non sono riuscito ad allenarmi bene. Ho un po’ di febbre, ma abbiamo aspettato fino all’ultimo prima di prendere una decisione. Ora però sfortunatamente il mio corpo non è in forma”.

L’effetto immediato è che Fils è passato ai quarti di finale. Cosa significa sulla classifica del numero uno azzurro, che aveva cominciato la settimana come numero 12 del mondo dopo la vittoria a Montpellier e la finale della settimana scorsa Rotterdam, lo vedremo lunedì prossimo.

Ma per lui come per tutti i big del tennis si avvicinano due appuntamenti imperdibili quelli con i Masters 10000 in Florida, prima a Indian Wells e poi a Miami. Due tornei che regalano punti pesantissimi prima di pensare alla stagione primaverile sulla terra in avvicinamento al Roland Garros. Quindi meglio fermarsi adesso e resettare, per presentarsi al meglio negli Stati Uniti.

Jannik Sinner può vincere uno Slam? Arriva la risposta di Riccardo Piatti e fa sognare i tifosi

Un anno fa di questi tempi Jannik Sinner aveva rotto da poco lo storico rapporto con Riccardo Piatti che lo seguiva a Bordrighera da quando aveva 13 anni, ed era a caccia di un allenatore. Prima è arrivato Simone Vagnozzi, che adesso lo segue ogni giorni tra Montecarlo e i tornei. Poi anche Darren Cahill che lo supporta come coach e la cura sembra funzionari.

Piatti però non si è dimenticato di lui e ha sempre un occhio attento sui big azzurri, come ha confermato in una intervista a ‘Il messaggero’. “Sinner e Berrettini possono vincere uno Slam già quest’anno, hanno fatto tutti i passi necessari per arrivare a questo stadio. Musetti è un po’ più indietro: sta imparando dai match persi. Jannik può vincere su qualsiasi superficie, sull’erba Matteo sarà durissimo da batter per tutti”.

Lui intanto sta coltivando nuovi talenti in Liguria, perché come ha dimostrato con il suo ultimo allievo è in grado di portare un giovane tennista tra i primi 100 al mondo, anche meglio.