Bayer Leverkusen, Xabi Alonso: “Vittoria contro una grande squadra. Abbiamo meritato”

Xabi Alonso, allenatore del Bayer Leverkusen, in conferenza stampa: “Siamo molto soddisfatti per questa vittoria contro una grande squadra, abbiamo giocato in maniera molto matura e siamo stati in controllo. Non ci aspettavamo di avere venti occasioni contro l’Inter, ma poche e da sfruttare. Penso che abbiamo meritato di vincere. Mukiele? Nordi si sta adattando sempre meglio al nostro modo di giocare, ha superato l’infortunio e ha tante qualità che ci mancano in quel reparto. Conosce la Bundesliga e ha giocato in Champions League, in tante grandi partite. Al di là del gol, ci sono tante cose ottime nella sua prestazione. Kovar in porta oggi? Se l’è meritata, sono io a prendere le decisioni ma quando un giocatore offre buone prestazioni si merita di giocare. E penso sia stata una ottima scelta”.